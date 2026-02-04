Asesinan al hijo del dictador libio Muamar al Gadafi

Saif al Islam Gadafi, hijo del dictador de Libia Muamar Gadafi, derrocado en 2011, fue asesinado el martes 3 de febrero por cuatro sujetos. El crimen tuvo lugar en su residencia en Libia, informó su asesor y jefe de su equipo político, Abdullah Otham.

Según explicó Otham al medio local Al Ahrar , cuatro hombres armados irrumpieron en la vivienda de Gadafi, donde desactivaron los sistemas de alarma y vigilancia y "lo asesinaron". 

La Fiscalía informó del nombramiento de una comisión que se desplazará al lugar de los hechos para investigar las circunstancias en las que se produjo el suceso e "interrogar" a personas del entorno del fallecido.

Orden de arresto

Saif (1972) estaba considerado el sucesor de su padre, que estuvo en el poder durante 42 años y fue capturado y asesinado tras las revueltas de 2011. Saif trató de dar imagen de moderado y reformista, pero eso se vino abajo cuando ese año prometió un baño de sangre por las revueltas en contra del Gobierno de su padre.

La Corte Penal Internacional(CPI) emitió una orden de arresto en su contra en 2011, por supuestos crímenes de lesa la humanidad durante la revolución que derrocó a su progenitor.

Saif al Islam fue condenado a muerte por un tribunal de Trípoli en 2015 por el uso de la violencia contra los manifestantes que pedían la renuncia de su padre, una sentencia que ha sido cuestionada por las autoridades rivales. La ejecución no se llevó a cabo. 

El hijo del dictador presentó su candidatura a los comicios presidenciales de diciembre de 2021 en Libia, que fue rechazada por las autoridades electorales y luego suspendidas las votaciones.

