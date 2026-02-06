Venezuela, en camino de tener una ley de amnistía para los presos políticos del chavismo

El Parlamento de Venezuela, de amplia mayoría oficialista, aprobó ayer por unanimidad y en primer debate el proyecto de ley de amnistía para los presos políticos impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El proyecto, que se remonta a los casos de presos políticos desde 1999 –cuando el chavismo llegó al poder–, excluye a los procesados o condenados por violaciones graves de derechos humanos, y debe ser aprobado en un segundo debate.

El proyecto de ley ahora debe ser sometido a consultas con diversos sectores de la sociedad civil y para ello el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, designó una comisión especial presidida por Arreaza e integrada por otros 18 diputados, entre ellos Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario Nicolás Maduro, y la exministra del Servicio Penitenciario Iris Varela, a los que pidió celeridad.

“No tenemos mucho tiempo”, aseguró Rodríguez, quien hizo un llamado a insistir “en la necesidad de sanación”.

El funcionario, hermano de la presidenta encargada, instó a que la consulta sea “profunda” e incluya a “quien tenga un testimonio” o propuesta, así como a los “familiares de las personas privadas de libertad”, los propios detenidos y “las víctimas también de los crímenes que se han cometido en todos estos años”.

“Independientemente de lo que cometieron, me va a reconfortar cada abrazo de los liberadas con su madre, con su padre, con su esposa, con su familia y con sus hijos”, expresó.