Cuba está en severa crisis y al borde del colapso energético por carencia de combustibles

La combinación de nuevas sanciones estadounidenses y la interrupción total de las importaciones de petróleo ha provocado un deterioro acelerado de la economía cubana, que enfrenta su primer mes sin llegada de crudo extranjero desde 2015, según datos de la consultora Kpler.

La contracción del producto interno bruto continuó en 2025, con una caída estimada del 5% y una suma de más del 15% de descenso acumulado desde 2020, según el informe del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC).

La falta de suministros se refleja en largas filas en las estaciones de servicio de La Habana y en la profundización de la escasez de productos esenciales como alimentos, agua, medicinas y gas para cocinar.

El país, que ya producía solo un tercio de la energía que consume, ve restringida la oferta de combustibles a la población, que solo puede acceder a la compra en dólares y con un tope de 20 litros por usuario.

La inflación, que ya era elevada en los últimos años, se agrava con la dolarización parcial de la economía y la caída de la producción interna.

Se reportan apagones de hasta 10 horas diarias y un flujo migratorio creciente. Las remesas y las misiones médicas, que junto al turismo habían sido durante años las principales fuentes de divisas, muestran también un retroceso.

El escenario descrito por el CEEC es de una “coyuntura crítica”, con solapamiento de crisis y un “modelo económico agotado y sin resortes efectivos” para transformar la situación.