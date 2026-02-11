Transparencia Internacional: Venezuela es el tercer país más corrupto del mundo en 2025

AGENCIAS
Publicado el 11/02/2026 a las 8h39
Venezuela se mantuvo por segundo año consecutivo como el tercer país con peor Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en el mundo en 2025, y el primero del continente americano, en la posición 180 de 182 países analizados por Transparencia Internacional (TI) en 2025.

Este índice mide los “niveles percibidos de corrupción” en el sector público de los países y determina una calificación en una escala de 0 (mucha corrupción) a 100 (muy baja corrupción), con base en “13 fuentes de datos independientes”.

Los países de la región reciben en el IPC de 2025, en el que la ONG clasifica a 182 países y territorios, una puntuación media de 42 sobre 100. 

Solo República Dominicana y Guyana registran mejoras en la región

Según TI, 12 de los 33 países americanos han empeorado considerablemente desde 2012, año en el que se actualizó la metodología del estudio. Tan solo República Dominicana (con 37 puntos) y Guyana (40) han registrado mejoras en la región, con un avance de un punto cada uno. 

“Años de inacción gubernamental han erosionado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional, perjudicando directamente a la las personas, al socavar los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad”, señaló la ONG. 

En países como México (27), Brasil (35) y Colombia (37), la corrupción ha permitido que el crimen organizado transnacional se infiltre en la política durante años, recalca el informe. 

