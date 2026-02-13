Trump invita a seis presidentes de Latinoamérica a una cumbre en Miami el sábado 7 de marzo

El presidente de EEUU, Donald Trump, recibirá a los mandatarios de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras en Miami. Es la primera cumbre regional desde que asumió el poder hace poco más de un año.

Un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato reveló que la cita entre los presidentes latinoamericanos y Trump se realizará el 7 de marzo.

Los líderes llegan a Miami en busca de la sintonía con el mandatario republicano, que ha hecho de las relaciones con sus vecinos del Sur un eje de su política exterior.

América Latina y el Caribe es la zona a vigilar de forma imperativa ante un nuevo orden mundial que intentó imponer China y que el presidente Trump revirtió con una transformación del comercio mundial y del liderazgo de la Casa Blanca.

China lleva lustros expandiéndose en el hemisferio occidental, algo que Washington ha comprendido como una prioridad estratégica con la captura del narcodictador Nicolás Maduro en Venezuela, ofensiva histórica contra el narcotráfico en la región, bloqueo petrolero contra Cuba como presión a la peor y más represora dictadura del continente y la más antigua del mundo.

Sin embargo, Trump es un excelente negociador y da giros inesperados como sus conversaciones telefónicas con el socialista brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, o la recepción en la Casa Blanca del colombiano, Gustavo Petro, tras meses de insultos mutuos.

Los más cercanos

Del grupo inicial de mandatarios que acudirá a Miami, el argentino Javier Milei y Nayib Bukele son los más cercanos ideológicamente, pero el resto de los jefes de Estado han mostrado su cordialidad con Trump.

Milei es el líder que más veces ha visto a Trump, empezando por las propias festividades que organizó el republicano tras su victoria electoral de noviembre de 2024.

Argentina ha recibido ayuda financiera del Tesoro estadounidense, ha firmado un tratado de libre comercio y está dispuesto a acrecentar esa relación con la apertura a la inversión del EEUU.