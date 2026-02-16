Homenaje a Lula abrió Carnaval de Río en medio de críticas

Mundo
DW
Publicado el 16/02/2026 a las 7h36
ESCUCHA LA NOTICIA

La vida del mandatario brasileño fue representada por una escuela de samba y desata la polémica en un año electoral.

Los desfiles de las escuelas de samba en el sambódromo, la mayor atracción del carnaval de Río de Janeiro, arrancaron este domingo (15.02.2026) con un polémico homenaje de la 'escola' Académicos de Niteroi al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

En el primer desfile de este domingo, la escuela debutante en el grupo de elite del carnaval carioca repasó la vida del líder progresista, desde su nacimiento en el empobrecido nordeste brasileño y las dificultades que enfrentó en la infancia hasta su consolidación como dirigente sindical y su elección como el primer presidente obrero de Brasil.

El homenaje, con miles de bailarines y músicos debidamente disfrazados mostrando diferentes aspectos de la vida del presidente, fue asistido por un muy discreto Lula desde el palco de la Alcaldía de Río de Janeiro en el sambódromo, a donde lo acompañaron siete ministros y numerosos políticos.

La presentación fue objeto de polémica desde antes del carnaval debido a que se produce a solo siete meses de las elecciones en las que el gobernante intentará su cuarto mandato presidencial.

La oposición la denunció como propaganda electoral anticipada de una agrupación que recibe recursos públicos, pero la Justicia se negó a prohibir el desfile, aunque el Tribunal Electoral dejó claro que pude ser motivo de una investigación.

El Gobierno prohibió la participación de ministros y altos funcionarios en el desfile, así como pidió cautela, ante el temor de que Lula, representado en el desfile por una estatua de 18 metros, pueda ser multado, sancionado o hasta inhabilitado.

Los temores llevaron a la primera dama, Rosangela Lula da Silva, que aparecería en la última carroza del desfile, a desistir de participar a última hora.

“Olé, olé, olá, Lula, Lua”

Incluso antes de que las bailarines y músicos comenzaran a desfilar, el público comenzó a corear en los graderíos "Olé, olé, olá, Lula, Lula", un viejo eslogan de campaña del progresista, y, con banderas y carteles, dejó clara su preferencia.

El desfile comenzó con gigantescas pantallas mostrando escenas de la vida política de Lula y una representación de su madre, 'doña Lindú', huyendo con sus hijos hacia el industrializado estado de Sao Paulo.

La comisión encargada de presentar el desfile escenificó al presidente Michel Temer robando la franja presidencial, en una alusión a la destitución de Dilma Rousseff, la sucesora de Lula, para entregársela a un payaso representando al ultraderechista Jair Bolsonaro, hasta que aparece el líder progresista para recuperarla y poder subir de nuevo la rampa del Palacio presidencial de Planalto.

Uno de los grupos de bailarines más aplaudido fue el integrado por parientes de víctimas de la dictadura brasileña, citados en el samba del desfile.

Igualmente fue ovacionado una carroza titulada "sin mitos falsos, sin amnistía", una clara alusión a Bolsonaro, el mayor rival político de Lula, condenado y preso por golpismo y cuyos aliados en el Congreso intentan beneficiar con una amnistía.

“No es propaganda, es un homenaje”

"Nuestra intención no fue electoral. Escogimos como tema a Lula por ser una historia vencedora. A los brasileños les gusta la historia de las personas que surgen de abajo y vencen. Trajimos al sambódromo la historia de una persona que venció", dijo a EFE el guionista del desfile, Igor Ricardo.

Cada escuela elige cada año un tema, a menudo vinculado al legado afrobrasileño del país o a temas sociales o culturales.

Académicos de Niteroi, la primera en desfilar el domingo, homenajeó a Lula, la primera vez que un presidente en ejercicio es objeto de un tributo en la famosa avenida de 700 metros del Sambódromo.

"No es propaganda, es un homenaje", defendió antes del desfile a la AFP Hamilton Junior, uno de los directores de la escuela.

Afirmó que se trata de la historia de un hombre que "enfrentó muchas adversidades y se convirtió en uno de los más grandes presidentes de Brasil".

 

Tus comentarios

Lo más leído

1
Defensoría: Secuestro y tortura de periodista es una violación grave al ejercicio de la profesión
2
Homenaje a Lula abrió Carnaval de Río en medio de críticas
3
La terminal suspende salidas al occidente por derrumbe; ABC prevé reabrir el paso luego de mediodía
4
El TSE ratifica la habilitación de Manfred como candidato a la Alcaldía de Cochabamba

Lo más compartido

1
Calificación de riesgo país de Bolivia desciende por segunda vez en poco más de 2 semanas
2
Denuncian secuestro e intento de asesinato contra periodista en El Alto: "Le cortaron la lengua"
3
Luto en la música boliviana: fallece el talentoso cantante Leo Rosas
4
Ministro Oviedo condena agresión a periodista y reafirma garantías para el ejercicio periodístico
5
Entrada del Carnaval Más de 200 años de historia y devoción brillaron en Oruro

Más en Mundo

14/02/2026
Países europeos: "Navalny fue envenenado por Rusia con toxina de ranas"
El líder opositor ruso Alexei Navalny, quien murió en un campo de prisioneros hace dos años, fue asesinado por el estado ruso con una "toxina rara", una...
Ver más
13/02/2026
Donald Trump anuncia que visitará Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes (13.02.2026) que hará una visita a Venezuela, aunque admitió que aún no se ha decidido la...
Ver más
El presidente de EEUU, Donald Trump, recibirá a los mandatarios de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras en Miami. Es la primera cumbre regional desde que asumió el poder hace...
Ver más
13/02/2026
Trump invita a seis presidentes de Latinoamérica a una cumbre en Miami el sábado 7 de marzo
El presidente de EEUU, Donald Trump, recibirá a los mandatarios de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras en Miami. Es la primera cumbre regional desde que asumió el poder hace...
Ver más
13/02/2026
Trump invita a seis presidentes de Latinoamérica a una cumbre en Miami el sábado 7 de marzo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a una cumbre presidencial con sus aliados de América Latina con el objetivo de contrarrestar la influencia de China en la región. En el...
Ver más
12/02/2026
Trump convoca a cumbre presidencial con aliados de América Latina e incluye a Bolivia
La OTAN anunció ayer el lanzamiento de una nueva misión para reforzar su presencia en el Ártico, en un gesto hacia el presidente estadounidense Trump, quien justificaba sus pretensiones de adquirir...
Ver más
12/02/2026
La OTAN lanza una nueva misión militar con el fin de reforzar defensa en el Ártico
En Portada
16/02/2026 Cochabamba
La terminal suspende salidas al occidente por derrumbe; ABC prevé reabrir el paso luego de mediodía
La terminal de buses de Cochabamba informó que suspendió las salidas de viaje al occidente del país por el derrumbe de rocas que afecta la circulación en la...
vista
16/02/2026 País
El TSE ratifica la habilitación de Manfred como candidato a la Alcaldía de Cochabamba
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó ayer la lista oficial de los candidatos habilitados para las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo y...
vista
16/02/2026 Seguridad
Defensoría: Secuestro y tortura de periodista es una violación grave al ejercicio de la profesión
La Defensoría del Pueblo condenó enérgicamente el secuestro y tortura sufridos por un periodista en El Alto el 12 de febrero, calificando el ataque como una “...
vista
16/02/2026 Mundo
Homenaje a Lula abrió Carnaval de Río en medio de críticas
La vida del mandatario brasileño fue representada por una escuela de samba y desata la polémica en un año electoral.
vista
15/02/2026 País
TSE publica lista de candidatos habilitados e inhabilitados para las elecciones subnacionales de marzo
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer este domingo la lista oficial de candidatos habilitados para las elecciones subnacionales del próximo 22 de...
vista
15/02/2026 País
Ministro Espinoza anuncia "avances importantes" en medidas económicas para este miércoles
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, adelantó que el miércoles se darán a conocer "avances importantes" en las medidas económicas que...
vista
Actualidad
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó ayer la lista oficial de los candidatos habilitados para las elecciones...
Ver más
16/02/2026 País
El TSE ratifica la habilitación de Manfred como candidato a la Alcaldía de Cochabamba
La terminal de buses de Cochabamba informó que suspendió las salidas de viaje al occidente del país por el derrumbe de...
Ver más
16/02/2026 Cochabamba
La terminal suspende salidas al occidente por derrumbe; ABC prevé reabrir el paso luego de mediodía
La vida del mandatario brasileño fue representada por una escuela de samba y desata la polémica en un año electoral.
Ver más
16/02/2026 Mundo
Homenaje a Lula abrió Carnaval de Río en medio de críticas
La Defensoría del Pueblo condenó enérgicamente el secuestro y tortura sufridos por un periodista en El Alto el 12 de...
Ver más
16/02/2026 Seguridad
Defensoría: Secuestro y tortura de periodista es una violación grave al ejercicio de la profesión
Deportes
Con profundo pesar se expresaron, este domnigo, las más sinceras condolencias al exjugador de fútbol Daniel Vaca y a su...
Ver más
15/02/2026 Fútbol
Fallece la esposa del exjugador de fútbol Daniel Vaca
El estadio Tahuichi Aguilera vibró con la presentación oficial de Marcelo Martins, quien recibió la camiseta del club...
Ver más
14/02/2026 Fútbol
Oriente presentó a Marcelo Martins frente a toda su hinchada en el estadio Tahuichi Aguilera
Luego de que Wilstermann presentó un recurso de nulidad al amparo constitucional presentado por dos particulares en...
Ver más
13/02/2026 Fútbol
Dos particulares, no socios de Wilster, desisten del amparo contra de la FBF
Del 16 al 21 en Asunción, Paraguay, se reunirán en competencia 262 deportistas que representarán a 11 países para...
Ver más
13/02/2026 Multideportivo
Selección boliviana participará en el Sudamericano de Squash con 21 deportistas
Doble Click
Tras confirmarse el fallecimiento https://www.lostiempos.com/node/add/noticia#undefinedeste domingo del artista y...
Ver más
15/02/2026 Música
"Estaba con tratamiento": Familiares de Leo Rosas afirman que el artista sufría depresión
El ámbito cultural boliviano atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de dos reconocidas...
Ver más
15/02/2026 Música
Fallece "Gordito" Castañón, figura destacada de la música boliviana
Los coros municipales de la ciudad de Cochabamba: el de niños y el de adultos, están recibiendo a nuevos integrantes...
Ver más
15/02/2026 Cultura
Música. Los Coros Municipales convocan a nuevos integrantes
Al recopilar más de un centenar de artículos y recuerdos de 35 años de ejercicio profesional, Raúl Peñaranda nos...
Ver más
15/02/2026 Cultura
Cierto, es tinta indeleble