Netanyahu: líder supremo Alí Jamenei podría haber muerto

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, podría haber muerto este sábado (28.02.2026) en el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, declaró el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en un discurso transmitido por televisión.

"Esta mañana destruimos en un ataque sorpresa el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán", la capital de Irán, y "hay muchos indicios de que ese tirano ya no está vivo", declaró.