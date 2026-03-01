Alemania, Francia y Reino Unido dispuestos contra Irán

Los tres países europeos manifestaron estar "consternados por los ataques indiscriminados y desproporcionados con misiles lanzados por Irán contra países de la región, incluidos aquellos que no participaron en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel".

"Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, posiblemente mediante la adopción de medidas defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones", afirmaron en un comunicado conjunto.

Reino Unido permite a Estados Unidos que use sus bases para atacar a Irán

El primer ministro británico Keir Starmer reveló este domingo (01.03.2026) que aceptó que Estados Unidos utilice bases británicas para lanzar ataques "defensivos" destinados a destruir misiles iraníes y lanzaderas de misiles.

El dirigente laborista precisó en un video publicado en redes sociales que su país no participará en las operaciones. En una declaración conjunta previa, Alemania, Francia y el Reino Unido declararon estar dispuestos a tomar medidas contra Irán.