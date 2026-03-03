Países latinoamericanos condenan operación militar en Irán y llaman al diálogo en la ONU

Mundo
Xinhua
Publicado el 03/03/2026 a las 14h10
ESCUCHA LA NOTICIA

Diferentes Gobiernos latinoamericanos condenaron las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, manifestaron su preocupación por los civiles e invitaron a las partes a analizar la situación en las Naciones Unidas e incluso a retomar las negociaciones que avanzaban días antes de la operación armada.

Venezuela estuvo entre los primeros gobiernos latinoamericanos en llamar a retomar el diálogo. En un comunicado difundido el sábado por el canciller Yván Gil, la Administración venezolana lamentó que "en un contexto en el que se desarrollaban esfuerzos diplomáticos y negociaciones en curso, se haya optado por la vía militar mediante ataques contra la República Islámica de Irán".

Según el texto, la situación pone a la región y al mundo en un escenario de gravedad e inestabilidad, por lo que reiteró su compromiso con la paz, el respeto y la solución de conflictos de manera pacífica.

"Causan consternación los reportes e imágenes de ataques a instalaciones civiles dentro del territorio iraní, que han causado bajas civiles inocentes, incluidas estudiantes menores de edad de una escuela primaria de dicho país", denunció el texto.

Ante esto, Caracas llamó a la "comunidad internacional y a los Estados involucrados a retomar la vía de la negociación y evitar una mayor extensión de la confrontación".

En una publicación en la red social X, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reseñó el 28 de febrero que "los ataques perpetrados por Israel y Estados Unidos, quebrantando la soberanía e integridad territorial de Irán, constituyen una flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas".

Díaz-Canel subrayó que los ataques "arruinan, por segunda ocasión, los esfuerzos de la diplomacia en relación con la cuestión nuclear y ponen en peligro la paz y la seguridad regional e internacional. Los efectos que ya se registran en esa convulsa región, así lo evidencian".

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano urgió el mismo día al Consejo de Seguridad de la ONU a ejercer su "responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad" y a la Asamblea General del organismo a estimular a "la comunidad internacional para restaurar la paz, con la urgencia y la determinación que exige el momento".

Desde Bogotá, la Cancillería de Colombia condenó el uso de la fuerza en Oriente Medio y exhortó a la comunidad internacional a actuar con rapidez para frenar la escalada del conflicto.

En un comunicado emitido el sábado expresó que "el Gobierno colombiano condena de manera categórica el uso de la fuerza (en Oriente Medio), pide la protección inmediata de la población civil y exhorta a la comunidad internacional a actuar con rapidez para evitar consecuencias devastadoras para la región y el mundo".

Tanto el Gobierno de Colombia como su presidente, Gustavo Petro, sugirieron que la Organización de las Naciones Unidas convoque acciones en favor de la concordia. El gobernante pidió que el organismo internacional se reúna de inmediato y declare que "es la hora de la paz mundial".

La Cancillería colombiana instó al Consejo de Seguridad de la ONU a "asumir con responsabilidad histórica su mandato primordial: preservar la paz y la seguridad internacional".

Petro criticó las decisiones de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Israel, Benjamin Netanyahu, de atacar a Irán.

El mandatario colombiano escribió en X que consideraba que "el presidente Trump se ha equivocado hoy", declarando que "el balance de la violencia mundial de hoy parece ser 50 niñas menores de edad asesinadas por un misil de Netanyahu. Se llama barbarie y de nada sirve decirle a las mujeres de Irán que se liberen quitándose sus velos, si quienes eso piden, matan a sus hijas".

La Cancillería de Brasil se sumó a los clamores de "grave preocupación" por los ataques en Irán. En una nota oficial del mismo sábado aclaró que "llama a todas las partes a respetar el derecho internacional y ejercer la máxima moderación, para evitar una escalada de hostilidades y garantizar la protección de los civiles y la infraestructura civil".

El Gobierno de Chile expresó su preocupación por la grave escalada militar en Oriente Medio, condenando los ataques contra Irán perpetrados por Estados Unidos en conjunto con Israel y rechazando la respuesta del régimen iraní contra Israel y países del Golfo.

A través de un comunicado de prensa, la Cancillería chilena apuntó que "estas acciones, en un contexto regional altamente tensionado, pueden tener consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad internacional".

"Chile hace un llamado a detener la violencia, asegurar la protección de la población civil y reitera su firme compromiso con la no proliferación nuclear", ahondó la comunicación.

La recién instalada Administración del peruano José María Balcázar invitó en un comunicado de la Cancillería a "evitar acciones que puedan agravar la situación y privilegiar el diálogo y los mecanismos diplomáticos como vía para restablecer la estabilidad y la paz en la región".

Agregó que Lima "reafirma su firme compromiso con el respeto irrestricto del derecho internacional, la soberanía de los Estados, la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias, conforme a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas".

Entre tanto, también el sábado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México manifestó su profunda preocupación en una nota oficial ante los acontecimientos y exhortó "a evitar escalar más el conflicto".

Durante la madrugada del sábado, Estados Unidos e Israel lanzaron una operación de combate contra Irán, y Teherán respondió con una serie de contraataques contra objetivos estadounidenses en Bahréin, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Según los medios estatales iraníes, los ataques pusieron fin a la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y otras autoridades del país, además de dañar infraestructuras políticas y militares clave.

La Sociedad de la Media Luna Roja de Irán afirmó el sábado que 201 personas han perdido la vida y 747 más han resultado heridas durante los ataques.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
El BCB lanza la aplicación "Billetes Bolivia" para comprobar la legalidad de los de la Serie B
2
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
3
Scary Movie 6 confirma su estreno en 2026 con el regreso del elenco original y parodias del terror contemporáneo
4
Trump afirma que la guerra durará “todo el tiempo que sea necesario”
5
¿Existe realmente tu alma gemela, según la ciencia?

Lo más compartido

1
Paz militariza YPFB contra el "sabotaje" y lanza 2 medidas por la gasolina desestabilizada
2
Construcción de la segunda línea eléctrica extra de alta tensión de Bolivia está en su etapa final
3
Banco Pyme Ecofuturo se posicionó como una de las entidades más representativas del sector
4
Comerciantes rechazan los billetes de Serie B y gente va al BCB a cambiarlos
5
37 años en el poder, muere Jameneí: ¿quién tomará el control de Irán?

Más en Mundo

03/03/2026
Trump afirma que la guerra durará “todo el tiempo que sea necesario”
Entre “cuatro o cinco semanas” y “todo el tiempo que sea necesario”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo ayer esa imprecisa proyección en su...
Ver más
02/03/2026
Israel ataca objetivos de Hezbolá en Beirut e Irán lanza drones sobre Riad
El bombardeo israelí abre un nuevo frente en el conflicto en Medio Oriente, donde instalaciones de EEU son blanco de ataques de Irán.
Ver más
España ha rechazado prestar apoyo militar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán a través de las bases militares de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz), alegando que la operación estadounidense no...
Ver más
02/03/2026
España niega a EEUU apoyo militar para el ataque de Irán a través de las bases de Morón y Rota
Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, viuda del exlíder supremo de la revolución islámica iraní, Alí Khamenei, falleció este lunes a a causa de las heridas sufridas en el ataque que el sábado mató a su...
Ver más
02/03/2026
Medios iraníes confirman la muerte de la esposa de Ali Khamenei tras el bombardeo
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes (02.03.2026) que no dudaría en enviar tropas terrestres a Irán "si fuera necesario", en una entrevista con el New York Post.
Ver más
02/03/2026
Trump no descarta enviar tropas de EEUU a Irán, “no me acobardo”
El líder supremo de Irán durante 37 años, Alí Jameneí, murió el sábado en un ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel contra Teherán.
Ver más
02/03/2026
37 años en el poder, muere Jameneí: ¿quién tomará el control de Irán?
En Portada
03/03/2026 Seguridad
El Hércules transportaba una carga con límite máximo y la empresa corría contra el tiempo para entregar billetes al BCB
Un informe técnico al que Urgente.bo tuvo acceso, detalla el análisis logístico, documental y operativo del siniestro del vuelo de transporte de material...
vista
03/03/2026 País
El BCB da a conocer la numeración de los billetes invalidados tras el accidente
El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, dio a conocer la numeración exacta de los billetes de la serie B que están invalidados, tras...
vista
03/03/2026 País
El BCB lanza la aplicación "Billetes Bolivia" para comprobar la legalidad de los de la Serie B
El Banco Central de Bolivia (BCB) presentó este martes la aplicación "Billetes Bolivia" para la verificación de la legalidad de los billetes de la Serie B de...
vista
02/03/2026 País
Lara posterga, sin fecha, interpelaciones al Ministro de Hidrocarburos
Un comunicado de la Vicepresidencia sostiene que el DS 5552 “ha dejado sin personal” a esa instancia del Estado y a la “Presidencia de la Asamblea” Legislativa.
vista
03/03/2026 Seguridad
Reportan 17 feminicidios en los primeros dos meses de 2026
La violencia contra las mujeres vuelve a encender las alarmas en el país. Solo este fin de semana pasado se registraron tres nuevos casos de feminicidio en...
vista
03/03/2026 País
Sube cifra de muertos a 24 y activan tres investigaciones sobre accidente aéreo
La cifra de fallecidos por el accidente aéreo del 27 de febrero en El Alto se elevó a 24, según confirmó ayer el comandante regional de la Policía, Carlos...
vista
Actualidad
También se detectaron designaciones irregulares, nepotismo y movimientos de personal de cargos jerárquicos a posiciones...
Ver más
03/03/2026 País
YPFB informa que ya despidió a 410 funcionarios
El Banco Central de Bolivia (BCB) presentó este martes la aplicación "Billetes Bolivia" para la verificación de la...
Ver más
03/03/2026 País
El BCB lanza la aplicación "Billetes Bolivia" para comprobar la legalidad de los de la Serie B
Un informe técnico al que Urgente.bo tuvo acceso, detalla el análisis logístico, documental y operativo del siniestro...
Ver más
03/03/2026 Seguridad
El Hércules transportaba una carga con límite máximo y la empresa corría contra el tiempo para entregar billetes al BCB
Diferentes Gobiernos latinoamericanos condenaron las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán,...
Ver más
03/03/2026 Mundo
Países latinoamericanos condenan operación militar en Irán y llaman al diálogo en la ONU
Deportes
Con el propósito de masificar el tenis de mesa en Cochabamba, la Asociación Departamental de este deporte iniciará...
Ver más
03/03/2026 Tenis
Se pretende masificar el tenis de mesa en Cochabamba
La eliminación de Aurora de la Copa de Verano causó tristeza e impotencia por la forma en que fueron eliminados del...
Ver más
03/03/2026 Fútbol
Aurora aún siente la eliminación: “Duele cuando el árbitro es el protagonista…
Irán oficializó este lunes su retiro del Mundial 2026 a poco más de tres meses del inicio del torneo. La decisión fue...
Ver más
02/03/2026 Fútbol
Irán se retira del Mundial y afecta partidos del repechaje que disputará Bolivia
Surinam, un pequeño país que está ubicado al norte de América del Sur y el Caribe, que tiene una clara influencia de...
Ver más
02/03/2026 Fútbol
Surinam, un rival complicado y al que se tiene que ver con cautela
Doble Click
La tragedia de Romeo y Julieta es el tema elegido por la Orquesta Filarmónica de Cochabamba para inaugurar su temporada...
Ver más
03/03/2026 Música
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
El cortometraje animado “Tinku”, de Román Nina Nina, participará en la séptima edición del Festival Internacional de...
Ver más
03/03/2026 Cultura
Tinku va a Rusia por su quinto galardón
La diversidad cultural caracteriza a la semana cultural número 10 de la presente temporada.
Ver más
02/03/2026 Cultura
Cartelera: Una agenda cultural para todos los gustos
Jesús Florido Villafani se considera un pintor y artista aiquileño de pura cepa, además dice ser el auténtico e...
Ver más
02/03/2026 Cultura
Jesús Florido: Soy el creador de la Feria-Festival Nacional e Internacional del Charango, pese a quien le pese