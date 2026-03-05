EEUU y casi 20 países americanos pactan combatir a "narcoterroristas"

EEUU y casi 20 países latinoamericanos y caribeños firmaron este jueves un acuerdo para combatir a los grupos "narcoterroristas" en la conferencia inaugural de las 'Américas contra los carteles' en Miami, donde destacó la ausencia de representantes de México, Colombia y Brasil.

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, leyó la declaración conjunta que "reafirma las relaciones" entre Washington y sus vecinos, "respetando la soberanía" y "reconociendo la importancia estratégica del hemisferio", donde buscan "promover la paz a través de la fuerza".

"Y declara nuestra intención de ampliar la cooperación multilateral y bilateral para mejorar la seguridad en el hemisferio, cooperar en esfuerzos gubernamentales de seguridad fronteriza, combatir el 'narcoterrorismo' y narcotráfico, asegurando infraestructura crítica y otras áreas por determinarse", agregó.

Compromisos de “interés mutuo”

El acuerdo compromete a las naciones "a abordar futuras amenazas al interés mutuo y unirse para combatir juntos el 'narcoterrorismo' y otras amenazas compartidas", según el secretario.

Hegseth lideró la conferencia en la sede del Comando Sur de EEUU (Southcom) en Doral, en el sur de Florida, donde congregó a representantes de casi 20 países de Latinoamérica y el Caribe, como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Honduras y República Dominicana.

Gobiernos "con ideas afines"

La conferencia, que reunió a representantes de gobiernos "con ideas afines" y excluyó a naciones como México, Colombia, Brasil y Nicaragua, tiene lugar como preámbulo de la cumbre 'Escudo de las Américas' que el presidente estadounidense, Donald Trump, albergará el sábado en Miami con mandatarios de la derecha latinoamericana.

El jefe del Pentágono avisó que Washington está listo para lanzar en solitario una "ofensiva" militar contra los carteles, por lo que urgió a los latinoamericanos a combatir a los "narcoterroristas".

Mientras que Stephen Miller, asesor de seguridad nacional de Trump, pidió luchar contra los narcotraficantes como si fuesen grupos terroristas como el Estado Islámico o Al-Qaeda, además de sostener que la inmigración ilegal es una "forma de terrorismo".

La reunión se produce días después de la primera operación militar conjunta de EEUU y Ecuador contra organizaciones "narcoterroristas" en el país suramericano, tras una visita de Francis Donovan, comandante del Southcom.

Además, la Administración de Trump ha bombardeado 44 embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe desde el pasado septiembre, lo que ha provocado al menos 150 muertes, bajo la operación 'Lanza del Sur'.