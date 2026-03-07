Paz en EEUU: "Bolivia llega a proponer y liderar una nueva etapa de estabilidad, comercio y desarrollo para América Latina"

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que "Bolivia llega a proponer y a liderar una nueva etapa de estabilidad, comercio y desarrollo para América Latina", en el marco de la cumbre "Escudo de las Américas", convocada por su homólogo estadounidense, Donald Trump, que se desarrolla en la ciudad de Miami.

"Reconozco en DonaldTrump un liderazgo claro en la defensa de los intereses de su nación. Nosotros, como Bolivia, venimos con la misma claridad: defender los intereses de la Patria y del continente", explicó el mandatario boliviano en sus redes sociales.

En esa línea, aseveró que "sin Bolivia no hay seguridad hemisférica ni desarrollo económico pleno" en la región. Por su ubicación estratégica, su gente y sus recursos, "Bolivia vuelve a sentarse en la mesa donde se decide el futuro del continente".

"Nuestra posición es clara: seguridad, producción y oportunidades para nuestra gente. Porque sabemos algo fundamental: sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empleo. Bolivia no llega a pedir permiso. Bolivia llega a proponer y a liderar una nueva etapa de estabilidad, comercio y desarrollo para América Latina. ¡Ya no nos para nada compatriotas!" (sic), sostuvo Paz.

El mandatario boliviano participa este sábado de la cumbre y sostendrá encuentros bilaterales. Al mediodía tiene un almuerzo con el presidente Trump, y por la tarde y noche se reunirá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y otros dignatarios.

Los mandatarios que participan de la cumbre "Escudo de las Américas" son: Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago), de acuerdo con información de la Casa Blanca.