Presidente Paz ya está en Miami para participar en la cumbre del «Escudo de las Américas»

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llegó este viernes a Miami para participar en la cumbre "Escudo de las Américas" (Shield of the Americas), convocada por el mandatario estadounidense Donald Trump, donde sostendrá una serie de reuniones bilaterales y actividades con líderes regionales y representantes del sector privado.

Según la agenda oficial, el mandatario boliviano participará el sábado 7 de marzo de la cumbre y sostendrá encuentros bilaterales desde las 07.00. Al mediodía tendrá un almuerzo con el presidente Donald Trump, y por la tarde y noche se prevén reuniones con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y otros dignatarios internacionales.

El domingo 8 de marzo, Paz se reunirá con un importante think tank, en un encuentro con académicos, empresarios, analistas y políticos.

De acuerdo con información de la Casa Blanca, los mandatarios que confirmaron su asistencia a la cumbre son: Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago).

Bolivia aprovechará la cumbre para reposicionarse en la agenda internacional y atraer inversiones, planteando una agenda ampliada que incluye comercio, seguridad, tecnología y recursos estratégicos.