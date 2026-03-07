Presidentes de Honduras y Bolivia perfilan abrir nuevas relaciones comerciales

En una reunión bilateral en Estados Unidos, los presidentes de Honduras y Bolivia, Nasry Asfura y Rodrigo Paz, respectivamente, coincidieron en que la producción une a ambos pueblos, por lo perfilaron abrir nuevas relaciones comerciales.

"Con el Presidente de Honduras Nasry Asfura coincidimos en algo muy simple, pero poderoso: La producción une a nuestros pueblos. El café hondureño y el trabajo productivo de Bolivia pueden abrir nuevas relaciones comerciales que beneficien a miles de familias", infirmó el mandatario boliviano mediante su cuenta en X.

Ambos presidentes se encuentran en Estados Unidos participando de la cumbre "Escudo de las Américas", convocada por el presidente de este país, Donald Trump, junto a otros 10 líderes de la región.

Como parte de su agenda en Estados Unidos, Paz también sostiene reuniones bilaterales con mandatarios de diferentes países con miras a llevar adelante la política de "Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia".

En el transcurso de la tarde de este sábado, se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast; con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele; y con el jefe de Estado de la República Dominicana, Luis Abinader.