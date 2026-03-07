"Son amigos con mucho potencial": el mensaje de EE.UU. a países de América Latina presentes en la cumbre

"Estos son países que tienen una gran población, mucho potencial y queremos ser sus socios", expresó el secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), Marco Rubio, en la inauguración de la cumbre del "Escudo de las Américas", en Miami.

Rubio agradeció a los 12 mandatarios que asistieron al evento, entre los cuales se encuentra el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y destacó que son naciones que "no solamente son aliados, son amigos".

"Son países que siempre responden cuando hay una necesidad y trabajan en conjunto con nosotros y queda mucho por hacer (...). Queremos ser sus socios en desarrollar esos países, sus economías y su seguridad", remarcó.

Asimismo, Rubio señaló que se seguirá trabajando en conjunto y se hará "cosas muy buenas e importantes para esta región" que harán que las generaciones futuras lo agradezcan.

"Queremos que el mundo vea que si uno es un amigo y aliado de Estados Unidos eso es positivo, es recíproco, es un beneficio mutuo. Así que el presidente (Donald Trump) le está dando a esto una prioridad", señaló.

La autoridad de Estados Unidos hizo esas declaraciones en idioma español e inglés.

La cumbre "Escudo de las Américas" (Shield of the Americas) fue convocada por el mandatario estadounidense, Donald Trump. En ese marco, el mandatario boliviano cumplirá una amplia agenda este fin de semana.

De acuerdo con la información de la Casa Blanca, los mandatarios presentes en la cumbre son: Javier Milei de Argentina; Rodrigo Paz de Bolivia; José Antonio Kast (presidente electo) de Chile; Rodrigo Chaves de Costa Rica; Luis Abinader de República Dominicana; Daniel Noboa de Ecuador; Nayib Bukele de El Salvador; Nasry Asfura de Honduras; José Raúl Mulino de Panamá; Santiago Peña de Paraguay; y Kamla Persad-Bissessar de Trinidad y Tobago.