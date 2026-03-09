Miembro del Buró Político del Comité Central del PCCh y Ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi habló con la prensa

El 8 de marzo de 2026, en medio de la cuarta sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional, se celebró una conferencia de prensa en el Centro Media, en la cual el Miembro del Buró Político del Comité Central del PCCh y Ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi contestó preguntas de los periodistas chinos y extranjeros sobre la política exterior de China y sus relaciones con el exterior.

Wang Yi: Amigos periodistas, buenos días. Me complace mucho volver a reunirme con ustedes. Hoy, el 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Ante todo, quiero expresar mis cordiales saludos festivos a todas las mujeres. Aprovechando esta ocasión, también quiero extender nuestros sinceros agradecimientos a los amigos de los medios de comunicación y personalidades de los diversos sectores por su atención y apoyo a la diplomacia de China. Hoy día, el mundo está asistiendo a la evolución acelerada de los cambios nunca vistos en una centuria, el entrelazamiento de transformaciones y turbulencias, así como el surgimiento continuo de guerras y conflictos. Mientras que hoy día, China está avanzando a toda velocidad en la construcción de un gran país, la revitalización de la nación ya es una tendencia indetenible y sus influencias internacionales vienen aumentando. Bajo la firme conducción del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) nucleado en torno al camarada Xi Jinping, la diplomacia de China, ciñéndose a la tarea central del PCCh y el país y con la guía científica del Pensamiento de Xi Jinping sobre la Diplomacia, defiende con firmeza la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo del país, salvaguarda resueltamente el estado de derecho internacional y la equidad y la justicia, rechaza categóricamente las prácticas unilaterales, hegemónicas e intimidatorias en todas sus manifestaciones, observa y cumple fielmente sus debidas obligaciones internacionales, y se mantiene firmemente en el lado correcto de la historia. Siendo la fuerza de paz, estabilidad y justicia más importante del mundo, tenemos plena confianza en el futuro de la humanidad, y estamos dispuestos a trabajar junto con todos los países con ideas afines para seguir el noble objetivo de la construcción de la comunidad de futuro compartido de la humanidad, y escribir continuamente nuevos capítulos de paz, desarrollo y cooperación de ganancias compartidas de nuestra era. Ahora, estoy dispuesto a contestar sus preguntas.

China Central Television: El 2025 ha sido un año sumamente extraordinario para la diplomacia de China. ¿Puede usted presentarnos los logros de la diplomacia de Jefe de Estado del año pasado? ¿Qué puntos destacados podemos esperar para el año en curso?

Wang Yi: La diplomacia de Jefe de Estado sirve como el ancla para la diplomacia de China. A lo largo del último año, frente a la situación internacional marcada por vientos fuertes y aguas turbulentas, el Presidente Xi Jinping ha llevado a cabo trascendentales actividades de Jefe de Estado, forjando importantes momentos históricos uno tras otro.

Durante el último año, el Presidente Xi Jinping ha sostenido relevantes encuentros y comunicaciones estratégicas con líderes de los principales países del mundo, siendo pionero en nuevas prácticas del diálogo y la coordinación entre los países grandes. Ha viajado al Sureste Asiático, Rusia, Asia Central y la República de Corea, consolidando el nuevo impulso de la buena vecindad y la amistad. Ha presidido la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) en Tianjin y el Foro China-CELAC, aglutinando nuevo ímpetu en fomento de la gran solidaridad del Sur Global. Ha participado en las actividades en conmemoración del 80° aniversario de la victoria de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial, emitiendo un nuevo llamado decidido en defensa de la paz y la justicia.

Durante el último año, gracias a la diplomacia de Jefe de Estado, la comunidad internacional ha conocido mejor a China, se ha acercado aún más a ella, y tiene mayor confianza y expectativa en ella. Un creciente número de países son conscientes de que la diplomacia de China, trazada y dirigida personalmente por el Presidente Xi Jinping, ha brindado la estabilidad y la certidumbre más valiosas para un mundo tumultuoso, convirtiendo a China en un pilar fundamental insustituible en medio de la turbulencia global. Sobre todo, con la propuesta de una serie de importantes iniciativas y conceptos, el Presidente Xi Jinping ha demostrado su excepcional visión estratégica y su amplio compromiso con el mundo, indicando con certeza hacia dónde evoluciona la situación mundial con cambios nunca vistos en una centuria.

En el año presente, el Presidente Xi Jinping va a recibir en China a invitados provenientes de diferentes partes, presidir las importantes actividades diplomáticas de anfitrionía como la Reunión de Líderes Económicos del APEC y la segunda Cumbre China-Estados Árabes, y realizar varias importantes visitas al exterior. Todo esto impulsará sin duda el desarrollo de las relaciones entre China y el mundo en una dirección más positiva, promoverá sin duda la construcción de la comunidad de futuro compartido de la humanidad a abrir nuevos horizontes, e impulsará sin duda a la nación china a hacer nuevas contribuciones a favor de la causa de la paz y el desarrollo del mundo.