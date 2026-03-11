José Antonio Kast asume la presidencia de Chile con un Congreso dominado por la derecha

Este miércoles, la presidenta del Senado de Chile, Paulina Núñez, tomó juramento solemne al presidente de la República, José Antonio Kast.

"En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión", con estas palabras, la presidenta del Senado, senadora Paulina Núñez abría la sesión de traspaso de mando presidencial y, posteriormente, el Secretario General de la Cámara Alta, Julio Cámara, dio lectura al oficio pertinente del Tribunal Calificador de Elecciones.

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue la investidura con la banda presidencial, de manos de la presidenta del Senado y la entrega de la piocha de OHiggins de manos del presidente saliente, Gabriel Boric.

Tras la salida del exmandatario, en conjunto con sus ministros y comitiva, el subsecretario del Interior de la nueva administración, Máximo Pavez, dio lectura al decreto supremo que nombra a los nuevos ministros.

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, participa de la asunción en el vecino país. Destacó que la relación entre ambos países debe enfocarse en la economía y las relaciones bilaterales.