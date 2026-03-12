Esto dicen los decretos dispuestos por el presidente Kast sobre la migración irregular

El pasado miércoles, el presidente de Chile, José Antonio Kast, dispuso sus primeros seis decretos, entre ellos, sobre la disposición de reforzar las medidas de seguridad contra la migración irregular.

La disposición más relevante se llama "Plan Escudo Fronterizo", en el que se orden a los ministerios de Defensa e Interior, las gestiones para "desincentivar la inmigración irregular", "modificar las reglas del uso de la fuerza para generar más herramientas contra el ingreso clandestino" y "la construcción de barreras físicas para sectores requeridos".

Asimismo, un segundo decreto es la "Política Nacional de Cierre Fronterizo", que ordena a los ministerios de Defensa Interior y Bienes Nacionales a "incrementar los medios digitales" en la "frontera norte, además de mejorar la vigilancia mediante drones y sensores optrónicos y mejora de las comunicaciones".

Otro de los decretos es nombramiento al vicealmirante de la Armada, Alberto Soto, como comisionado para la Macrozona norte, quien debe implementar en Arica, Tarapacá y Antofagasta, los pasos clave para el paso irregular de la gente de Bolivia y Perú a Chile.

Por otro lado, se ha firmado otro decreto acerca de la protección fronteriza, integración institucional con mando coordinado, modernización tecnológica, entre otros, según datos de T13.