Presidente de Colombia revela que Sebastián Marset quiso asesinarlo en el ejercicio de su cargo

Tras conocerse la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en el país, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo una serie revelaciones sobre las amenazas que habría recibido por parte de esta organización criminal y sus presuntos nexos con funcionarios colombianos.

"Este señor me quería asesinar en el ejercicio de mi cargo como presidente de la república", escribió Petro en su cuenta de X.

En Colombia, el narco ha sido relacionado en más de una ocasión por parte del presidente Petro en algunos de sus discursos, en los que se refirió al crimen del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci, mientras disfrutaba de su luna de miel en la isla de Barú (Cartagena de Indias, Bolívar) junto a su esposa en 2022.

Según Petro, Marset integra la llamada "Junta del Narcotráfico" con sede en Dubái, una organización que articula a los principales capos del mercado de cocaína en Europa y Medio Oriente. El mandatario añadió que esta red también controla minas de esmeraldas en Colombia, lo que evidenciaría la profundidad de su penetración en la economía legal del país.

La captura de Marset se produjo en la madrugada del jueves en Santa Cruz, en un mega operativo. El ministro antidrogas paraguayo, Jalil Rachid, confirmó que el narco contaba con un robusto esquema de seguridad, con vehículos blindados y numerosos escoltas.