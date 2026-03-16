Cuba sufre un nuevo apagón total

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Deutsche Welle
Publicado el 16/03/2026 a las 17h39
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Cuba sufrió este lunes un nuevo apagón nacional, el sexto en apenas año y medio, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

"Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento", informó en redes sociales el Minem sin apuntar aún la causa del nuevo apagón masivo.

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EEUU. que está paralizando la economía por completo y disparando el malestar social.

Con base en experiencias previas, el restablecimiento del SEN es un procedimiento lento y laborioso que puede demorar días.

Supone empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando.

El objetivo es llevar cuanto antes la suficiente energía a las centrales termoeléctricas del país, el pilar de la generación eléctrica en Cuba, para que estas puedan de nuevo arrancar y producir energía  en grandes cantidades para satisfacer la demanda.

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