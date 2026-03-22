Trump ordena despliegue de agentes de ICE en aeropuertos

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Publicado el 22/03/2026 a las 15h11
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La medida busca aliviar el trabajo de los funcionarios aeroportuarios, que no cobran sus salarios desde febrero y están sobreexigidos por la falta de personal.

El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, confirmó este domingo (22.03.2026) que Estados Unidos desplegará a partir de mañana lunes a agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para aliviar la carga de trabajo de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, en inglés), cuyos empleados no cobran sus salarios desde febrero.

En una entrevista con el programa "State of the Union”, de la cadena CNN, Homan aseguró que esta medida ayudará a la TSA "a cumplir su misión y a que el público estadounidense pase por los aeropuertos lo más rápido posible, respetando todas las normas y protocolos de seguridad". El presidente Donald Trump anunció la medida extraordinaria en una publicación en redes sociales el domingo por la mañana.

El mandatario aseguró que ya instruyó a ICE  a personarse en aeropuertos este lunes: "Espero con ansias la llegada de ICE el lunes, y ya les he dicho: '¡Prepárense!'", escribió. Trump había amenazado el sábado con desplegar estas fuerzas si los demócratas no aprobaban el financiamiento a la TSA, al que se oponen como protesta por la agresiva política migratoria del republicano.

No verán máquinas de rayos X

Homan detalló este domingo que los agentes ayudarán a la TSA "a hacer su trabajo en áreas que no requieren conocimientos especializados". "Hay funciones que podemos desempeñar para liberar a los agentes de la TSA de tareas no esenciales, como vigilar una salida, para que puedan volver a las máquinas de escaneo y hacer pasar a la gente más rápido", explicó. "No veo a agentes de ICE revisando máquinas de rayos X, porque no están entrenados para eso", dijo.

El Senado rechazó el viernes, por quinta vez desde febrero, financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que lleva en cierre parcial cinco semanas y del que dependen TSA y las agencias migratorias. Más de 300 empleados han renunciado desde el 14 de febrero por no pago de los salarios, de acuerdo con el DHS. Medios estadounidenses señalan que las ausencias no programadas se han duplicado.

Los demócratas en el Congreso se oponen a cualquier nuevo financiamiento para el DHS hasta que se apliquen cambios en la manera en que el ICE lleva a cabo redadas contra migrantes, después de que surgieran en redes sociales varios videos de enfrentamientos violentos.

 

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