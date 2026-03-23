Avión de Air Canada Express choca con un vehículo en tierra en aeropuerto de Nueva York

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Xinhua
Publicado el 23/03/2026 a las 11h22
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Un avión de la compañía aérea Air Canada Express, procedente de la ciudad canadiense de Montreal, colisionó con un vehículo en tierra al aterrizar en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, Estados Unidos, informaron hoy lunes medios locales.

La Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) ordenó, a través de un aviso, la suspensión de despegues para todos los aviones en el aeropuerto hasta la 01:30 hora local (05:30 GMT).

El documento atribuye la suspensión a una "emergencia" en el aeropuerto, indicando que existe una alta probabilidad de prorrogarla, sin especificar detalles.

Por su parte, el Departamento de Bomberos de Nueva York informó que estaba respondiendo a la colisión, pero no proporcionó más información.

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