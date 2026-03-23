Tono conciliador de Trump hacia Irán baja el precio del petróleo

Mundo
Xinhua y Deutsche Welle
Publicado el 23/03/2026 a las 23h04
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El tono conciliador que usó el presidente estadounidense, Donald Trump, hacia Irán este lunes provocó una fuerte caída en los futuros del petróleo crudo e hizo subir las acciones de Estados Unidos.

Los precios futuros del petróleo crudo se desplomaron más del 10% a primera hora de este lunes después de que Trump dijera en redes sociales que ordenó al Ejército retrasar durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas e instalaciones energéticas iraníes luego de lo que describió como conversaciones "productivas" con Irán.

Irán desmintió rápidamente cualquier contacto tras las declaraciones de Trump, y señaló que no ha habido negociaciones.

En la bolsa, el promedio industrial Dow Jones subió más de 900 puntos, cerca de un 2%, en las operaciones matutinas de Wall Street. El índice compuesto Nasdaq avanzó un 2,07% después de haber entrado en territorio de corrección en la sesión anterior. El S&P 500 ganó más de 100 puntos, un 1,82%.

Los mercados financieros podrían seguir experimentando fuertes fluctuaciones en los próximos días, a medida que los inversores reaccionen a las noticias sobre la guerra de Estados Unidos con Irán y la situación del estrecho de Ormuz.

 

¿Negociaciones?

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que ha ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras "conversaciones productivas" entre EEUU e Irán para la resolución de las hostilidades.

El líder republicano señaló en su red, Truth Social, que los dos países han mantenido en los últimos dos días "conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total" de sus hostilidades en Oriente Medio.

Basándose en el carácter y el tono de ese diálogo "profundo, detallado y constructivo", que dijo continuará a lo largo de la semana, apuntó que ha ordenado al Departamento de Guerra dicha paralización de nuevos ataques. Su orden se mantendrá dependiendo "del éxito de las reuniones y discusiones en curso", recalcó el presidente.

 

Amenazas previas

El mensaje de Trump tiene lugar después que amenazara a Irán con nuevos ataques si no abre totalmente el estrecho de Ormuz y que, según informaron el domingo medios iraníes, Teherán avisara que atacará infraestructura energética de Estados Unidos si sus centrales eléctricas son bombardeadas.

La semana pasada Teherán había advertido que en caso de sufrir nuevos ataques contra su infraestructura energética su respuesta no iba a tener "contención" y dejó claro que la represalia llevada a cabo hasta ahora había utilizado solo "una fracción" de su capacidad.

El presidente del Parlamento de la República Islámica calificó de "noticia falsa" las negociaciones con EEUU. El anuncio de Washington llegó poco después de que las autoridades iraníes amenazaran con instalar minas en todo el Golfo Pérsico si sus islas son atacadas.

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