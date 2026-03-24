EEUU plantea a Irán 15 puntos para acordar cese de hostilidades

Washington entregó a Irán un plan de 15 puntos para acordar un cese al fuego de un mes de duración, informó esta noche el canal 12 de Israel.

De acuerdo con fuentes familiarizadas con el asunto, citadas en el informe, Jared Kushner y Steve Witkoff, asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promoverán un plan para establecer una pausa inmediata en las hostilidades y aprovecharán un plazo de 30 días para concretar un acuerdo de 15 puntos.

Una publicación del sitio noticioso israelí Aurora-Israel señala que según informaron funcionarios al diario The New York Times, el borrador fue entregado a través de Pakistán, cuyo jefe del Ejército se ha convertido en el principal intermediario entre Washington y Teherán en este momento crítico.

El uso de Pakistán como intermediario refleja la falta de canales diplomáticos formales entre EEUUe Irán, así como la necesidad de evitar una confrontación directa mientras continúan las hostilidades en la región.

Fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que el plan incluye una combinación de exigencias militares, garantías de seguridad y posibles incentivos económicos, aunque los detalles específicos no han sido revelados en su totalidad.

La elección de Islamabad como puente diplomático responde a su histórica relación con ambas partes y a su capacidad de mantener contactos discretos con el liderazgo iraní.

La agencia de noticias china Xinhua señala que, según informes, el plan exige que Irán desmantele sus capacidades nucleares, cese todo enriquecimiento de uranio y asuma el compromiso permanente de nunca buscar el desarrollo de armas nucleares.

Además, se exigirá a Teherán que deje de financiar y proporcionar armas a los grupos aliados en la región y que garantice que el estrecho de Ormuz se mantenga como una vía navegable internacional abierta.

El plan también exige que Irán limite su producción de misiles y restrinja su uso futuro estrictamente a la autodefensa.

A cambio, Washington ofrecerá un completo alivio de las sanciones; asistencia en el desarrollo de un proyecto de energía nuclear civil en Bushehr, en el sur de Irán, sede de la central nuclear de Bushehr, y la eliminación de la amenaza del mecanismo de restablecimiento automático (snapback) que permite restablecer las sanciones previamente impuestas por la ONU contra Irán.

Estrecho de Ormuz

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, dijo este martes que el estrecho de Ormuz está abierto a todos y que los barcos pueden transitar con seguridad, a excepción de los países que están en guerra con Irán.

Araghchi hizo estas declaraciones durante una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, quien dijo que todas las cuestiones conflictivas deben resolverse a través del diálogo y la negociación y no mediante el uso de la fuerza.

Araghchi informó a Wang sobre los recientes acontecimientos en la situación regional. Irán está comprometido a lograr la terminación definitiva de la guerra, y no sólo un alto al fuego temporal, mencionó Araghchi.