EEUU plantea a Irán 15 puntos para acordar cese de hostilidades

Mundo
XINHUA y AURORA
Publicado el 24/03/2026 a las 22h41
ESCUCHA LA NOTICIA

Washington entregó a Irán un plan de 15 puntos para acordar un cese al fuego de un mes de duración, informó esta noche el canal 12 de Israel.

De acuerdo con fuentes familiarizadas con el asunto, citadas en el informe, Jared Kushner y Steve Witkoff, asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promoverán un plan para establecer una pausa inmediata en las hostilidades y aprovecharán un plazo de 30 días para concretar un acuerdo de 15 puntos.

Una publicación del sitio noticioso israelí Aurora-Israel señala que según informaron funcionarios al diario The New York Times, el borrador fue entregado a través de Pakistán, cuyo jefe del Ejército se ha convertido en el principal intermediario entre Washington y Teherán en este momento crítico.

El uso de Pakistán como intermediario refleja la falta de canales diplomáticos formales entre EEUUe Irán, así como la necesidad de evitar una confrontación directa mientras continúan las hostilidades en la región.

Fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que el plan incluye una combinación de exigencias militares, garantías de seguridad y posibles incentivos económicos, aunque los detalles específicos no han sido revelados en su totalidad.

La elección de Islamabad como puente diplomático responde a su histórica relación con ambas partes y a su capacidad de mantener contactos discretos con el liderazgo iraní.

La agencia de noticias china Xinhua señala que, según informes, el plan exige que Irán desmantele sus capacidades nucleares, cese todo enriquecimiento de uranio y asuma el compromiso permanente de nunca buscar el desarrollo de armas nucleares.

Además, se exigirá a Teherán que deje de financiar y proporcionar armas a los grupos aliados en la región y que garantice que el estrecho de Ormuz se mantenga como una vía navegable internacional abierta.

El plan también exige que Irán limite su producción de misiles y restrinja su uso futuro estrictamente a la autodefensa.

A cambio, Washington ofrecerá un completo alivio de las sanciones; asistencia en el desarrollo de un proyecto de energía nuclear civil en Bushehr, en el sur de Irán, sede de la central nuclear de Bushehr, y la eliminación de la amenaza del mecanismo de restablecimiento automático (snapback) que permite restablecer las sanciones previamente impuestas por la ONU contra Irán.

 

Estrecho de Ormuz

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, dijo este martes que el estrecho de Ormuz está abierto a todos y que los barcos pueden transitar con seguridad, a excepción de los países que están en guerra con Irán.

Araghchi hizo estas declaraciones durante una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, quien dijo que todas las cuestiones conflictivas deben resolverse a través del diálogo y la negociación y no mediante el uso de la fuerza.

Araghchi informó a Wang sobre los recientes acontecimientos en la situación regional. Irán está comprometido a lograr la terminación definitiva de la guerra, y no sólo un alto al fuego temporal, mencionó Araghchi.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Al menos 34 muertos al caer avión de la Fuerza Aérea de Colombia
2
Asesinan a disparos a un hombre en vía pública de la ciudad de El Alto
3
Paz: “Nosotros no hacemos zanjas, hacemos puentes de la integración”
4
Bolivia brilla en México: gana primer lugar en campeonato mundial de asadores ancestrales 2026
5
Inundaciones afectan al trópico y la sequía ya azota al cono sur de Cochabamba por falta de lluvias

Más en Mundo

24/03/2026
Conflicto en Irán sacude el mercado del gas y el petróleo
Los objetivos de guerra de EEUU e Israel contra Irán no están claros. Lo que sí es evidente es que el conflicto debilita la economía mundial. Actualmente falta...
Ver más
24/03/2026
México: encuentran a 229 migrantes en un tráiler en Veracruz
La mayoría provienen de países de Centroamérica y algunos presentan deshidratación, pero en general todos están bien.
Ver más
A 50 años del inicio del terrorismo de Estado, la comunidad boliviana en Argentina se moviliza este 24 de marzo de 2026 bajo una consigna que hermana la bandera tricolor y la celeste y blanca.
Ver más
24/03/2026
Plan Cóndor y Racismo de Estado: la comunidad boliviana en Argentina marcha contra el odio y por la verdad
El número de militares muertos en el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), ocurrido ayer en el departamento amazónico de Putumayo, subió a 34, mientras que 70 más...
Ver más
24/03/2026
Al menos 34 muertos al caer avión de la Fuerza Aérea de Colombia
El primer mandatario estadounidense comunicó que su país mantiene conversaciones para resolver las hostilidades en Medio Oriente. Teherán lo desmiente.
Ver más
23/03/2026
Tono conciliador de Trump hacia Irán baja el precio del petróleo
El Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana transportaba a 125 militares en una zona accesible solo por aire, por lo que han enviado otra aeronave para transportar a los heridos.
Ver más
23/03/2026
Accidente de avión Hércules en Colombia deja más de 30 muertos
En Portada
24/03/2026 País
Avance del cómputo llega al 45% a nivel nacional, informa el TSE
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que el cómputo oficial de las elecciones subnacionales registra un avance del 45% a nivel nacional, mientras que en...
vista
24/03/2026 Economía
S&P mejora la calificación crediticia de Bolivia
Es la segunda calificadora mundial de riesgo-país que eleva la calificación de Bolivia en menos de una semana.
vista
24/03/2026 Mundo
EEUU plantea a Irán 15 puntos para acordar cese de hostilidades
La propuesta se transmitió a través de Pakistán cuyo jefe del Ejército se ha convertido en el principal intermediario entre Washington y Teherán en este...
vista
24/03/2026 País
El TSE analiza si Lara rompió el silencio electoral
Menos de 24 antes de las elecciones subnacionales, el vicepresidente hizo un llamado público, mediante TikTok, a “dar voto castigo a todos los candidatos de...
vista
24/03/2026 País
Desde este miércoles, YPFB pagará a través de ventanillas a los afectados por la gasolina
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, anunció que, a partir de este miércoles, el resarcimiento por daño a...
vista
24/03/2026 País
Caída de mazamorra: Restringen circulación en El Sillar, ruta nueva Cochabamba - Santa Cruz
Se registran deslizamientos en la zona de El Sillar, carretera nueva que une Cochabamba con Santa Cruz, que han causado una afectación a los vehículos que...
vista
Actualidad
La propuesta se transmitió a través de Pakistán cuyo jefe del Ejército se ha convertido en el principal intermediario...
Ver más
24/03/2026 Mundo
EEUU plantea a Irán 15 puntos para acordar cese de hostilidades
Se trata de 24.500 toneladas con cocaína y ketamina (droga ilícita en varios países), mientras que 44.226 toneladas...
Ver más
24/03/2026 Seguridad
Incautan en Arica 68,7 t de carga boliviana impregnada con drogas
Es la segunda calificadora mundial de riesgo-país que eleva la calificación de Bolivia en menos de una semana.
Ver más
24/03/2026 Economía
S&P mejora la calificación crediticia de Bolivia
Los objetivos de guerra de EEUU e Israel contra Irán no están claros. Lo que sí es evidente es que el conflicto...
Ver más
24/03/2026 Mundo
Conflicto en Irán sacude el mercado del gas y el petróleo
Deportes
Con la llegada de Roberto Carlos Fernández y Yomar Rocha - ambos del Akron de Rusia- y de Moisés Paniagua del Wydad...
Ver más
24/03/2026 Fútbol
A dos días del repechaje, Bolivia ya está completa: Paniagua, Fernández y Rocha llegaron a México
A tres días del partido de Bolivia con Surinam, los últimos entrenamientos en La Capilla Soccer Park le han servido a...
Ver más
24/03/2026 Fútbol
Villegas tiene más certezas que dudas y el 11 definido en Monterrey
Luego de enviar seis cartas, la última tuvo respuesta positiva, Wilstermann y la Federación Boliviana de Fútbol se...
Ver más
24/03/2026 Fútbol
Wilstermann, finalmente, concilia cuentas con FBF y se pignora fondos para acreedores
La FIFA empezó a palpitar lo que será el repechaje al Mundial, instancia en la que Bolivia buscará a la Copa del Mundo...
Ver más
23/03/2026 Fútbol
La FIFA destaca a cuatro futbolistas de la Verde: ¿Quiénes son?
Doble Click
Cuatro elencos teatrales y Títeres Elwaky son protagonistas de la “semana del teatro” que promueve el departamento de...
Ver más
24/03/2026 Cultura
El teatro se apodera de Cochabamba esta semana
Cochabamba se ha convertido en el epicentro de la innovación musical gracias al talento de María Esthefany Ríos Alcocer...
Ver más
23/03/2026 Cultura
María Esthefany Ríos Alcocer, la batuta que abre caminos en la música boliviana
El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, a través del Viceministerio de Culturas y...
Ver más
23/03/2026 Cultura
La Jornadas Culturales levantan telón hoy con cinco mesas temáticas
ELos Iracundos, bajo la dirección artística de Sebastián Velásquez, continúan su legado en 2026 con el “Amor y Fe Tour...
Ver más
23/03/2026 Cultura
Cartelera: El legado de Los Iracundos llega a Cochabamba