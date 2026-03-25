Accidente de avión colombiano deja 70 muertos al concluir las tareas de rescate

Las autoridades confirmaron ayer el hallazgo del último desaparecido que quedaba después del accidente aéreo que ocurrió en Puerto Leguízamo, municipio del departamento de Putumayo. Con esta novedad, se completa el saldo de 70 muertos que quedaron a raíz del choque y posterior incendio que sufrió el avión Hércules, de matrícula C-130. La identidad de la víctima y la institución a la que pertenecía todavía son desconocidas.

De acuerdo con los informes oficiales (que hablan de 66 de las 70 personas fallecidas), seis de los uniformados que murieron en el siniestro eran integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 58 del Ejército Nacional y dos de la Policía Nacional.

El hallazgo ocurrió alrededor del mediodía de ayer en el marco de unas labores de búsqueda que emprendieron los organismos de socorro para encontrar, uno por uno, a las cuatro personas que habían desaparecido después del siniestro. Se creía que esta última víctima estaba en el tren de aterrizaje, por lo que el trabajo estuvo concentrado en este punto.

En efecto, el cuerpo de la última víctima fatal se encontraba entre los restos del fuselaje, por lo que los organismos dispusieron de maquinaria amarilla para recoger los escombros y recuperar el último cuerpo que queda en el lugar donde ocurrió la tragedia.

Causas del accidente

Conforme avanza el rescate de esta última víctima fatal, las investigaciones se llevan acabo para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. Las Fuerzas Militares han aclarado que por el momento no hay información o indicios que permitan establecer si este accidente está relacionado con un atentado por parte de algún grupo armado ilegal.

En la aeronave se encontraban a bordo 128 personas, entre tripulantes y pasajeros de diversas instituciones de la Fuerza Pública. Como símbolo de duelo, las banderas de Colombia en distintas partes del territorio nacional han sido elevadas a media asta “en señal de respeto y profunda gratitud por el legado”, dijo el Ministerio de Defensa, Pedro Sánchez.

La cartera de Defensa expresó que tanto la aeronave como sus tripulantes estaban en óptimas condiciones para “cumplir la misión, con el profesionalismo que los caracteriza”. Se sabe que el avión Hércules venía de Bogotá y había recogido a tropas adscritas al Batallón de Infantería de Selva número 49.