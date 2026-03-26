Irán rechaza el plan de alto el fuego de Estados Unidos y presenta el suyo

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AGENCIAS
Publicado el 26/03/2026 a las 10h04
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Irán rechazó una propuesta de alto el fuego de Estados Unidos ayer y respondió con un plan de negociación propio mientras los intermediarios buscaban mantener abiertos los canales diplomáticos entre los países en guerra.

La televisión estatal iraní citó a un funcionario anónimo que dijo que Teherán había rechazado el plan que había recibido a través de Pakistán, diciendo que “pondría fin a la guerra cuando decida hacerlo y cuándo se cumplan sus propias condiciones”, y hasta entonces continuaría luchando en toda la región.

El plan de cinco puntos que Irán presentó incluía el fin de los combates y el asesinato de sus funcionarios, garantías de que no se inicia ninguna otra guerra contra él, reparaciones por el conflicto actual y control iraní sobre el estrecho de Ormuz.

A pesar del aparente rechazo iraní al acuerdo con Estados Unidos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que las discusiones continuaban y eran productivas. Ella dijo a los periodistas ayer que “quedó claro que Irán quiere hablar y el presidente Trump está dispuesto a escuchar”.

Leavitt también sugirió que Estados Unidos se apegaba a su plazo de cuatro a seis semanas para poner fin a la guerra, diciendo que había sido una “victoria rotunda” hasta ahora. Se anunció que el viaje reprogramado de Donald Trump a Beijing tendría lugar el 14 de mayo, lo que lleva a la especulación de que Estados Unidos esperaba que la guerra terminara para entonces.

Los intermediarios de Pakistán habían entregado una propuesta de alto el fuego de 15 puntos a Irán más temprano en el día, informó Associated Press. Se dijo que incluía el alivio de las sanciones, el desmantelamiento del programa nuclear de Teherán, las restricciones a su uso de misiles y la reapertura del estrecho de Ormuz, un punto de estrangulamiento para aproximadamente el 20% del petróleo del mundo.

La Casa Blanca dijo que algunos de los puntos reportados estaban en el plan, pero otros no eran oficiales. Algunos ya habían demostrado ser puntos de fricción intratables en las negociaciones antes de que comenzara la guerra.

Un alto funcionario iraní que habló con Al Jazeera describió la propuesta como “extremadamente maximalista e irracional”, mientras que otros funcionarios dijeron que el país todavía la estaba revisando.

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