Israel mata a jefe naval mientras Trump urge a Irán llegar a un acuerdo

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 27/03/2026 a las 8h30
ESCUCHA LA NOTICIA

Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba ayer que Irán está “suplicando” un acuerdo para acabar la guerra en Oriente Próximo (pese a que Teherán había rechazado sus demandas en la víspera por considerarlas maximalistas) y urgía a pactar un alto el fuego “antes de que sea demasiado tarde”, Israel ha vuelto a matar a un alto mando iraní.

Se trata de Alireza Tangsiri, jefe de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria y al que responsabiliza del bloqueo del estrecho de Ormuz, que está impidiendo el paso de buques y poniendo en jaque el mercado energético mundial.

El nuevo golpe llegó cuando se aproxima el plazo, este viernes, que ha dado Trump para llegar a un acuerdo o “desatar el infierno” contra Irán.

El estadounidense ha reiterado sus amenazas este jueves en la Casa Blanca, en la primera reunión de su Gabinete desde el comienzo de la guerra: “Tienen ahora la oportunidad de abandonar sus ambiciones nucleares y emprender un nuevo camino”, ha dicho.

“Veremos si lo toman. Si no, seremos su peor pesadilla. Y mientras esperamos, les seguiremos haciendo saltar por los aires”, ha declarado, en aparente referencia a la muerte de Tangsiri.

Justo cuando más teme que Trump declare por su cuenta un alto el fuego que no desea, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha subrayado la “coordinación” y “objetivos conjuntos” con Washington, al anunciar el bombardeo contra Tangsiri.

El fuego cruzado continúa en la cuarta semana de guerra en paralelo al canal negociador, y cuando la cifra de iraníes muertos por los bombardeos supera ya los 3.000, según activistas de derechos humanos (la de víctimas israelíes es de 16 civiles muertos y un número desconocido de militares, pues el Gobierno censura esos datos).

Israel ha lanzado una oleada de bombardeos centrada en la ciudad de Isfahán, mientras que Teherán ha disparado en pocas horas hasta siete salvas de misiles contra Israel, con las alertas sonando en Tel Aviv y Jerusalén a mayor ritmo del habitual.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Hay 2 gobernadores electos, 6 balotajes seguros y uno posible
2
YPFB reporta que el SREC estima pagar Bs 4,15 millones hasta el cierre de este jueves
3
Irán rechaza el plan de alto el fuego de Estados Unidos y presenta el suyo
4
Choferes acuden al diálogo convocado por el gobierno y mantienen el pedido de renuncia de autoridades
5
Guía completa: Bolivia vs Surinam por el repechaje al Mundial 2026

Más en Mundo

26/03/2026
Declaran a Meta y Google responsables de adicción a las redes sociales
El veredicto de un tribunal de Los Ángeles podría tener consecuencias en los cientos de casos sobre adicción a las redes sociales que se ventilan actualmente...
Ver más
26/03/2026
Un juez de EEUU rechaza retirar los cargos a Maduro, que alega no poder pagar el litigio por las sanciones
El juez federal Alvin Hellerstein ha rechazado este jueves la petición de la defensa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para desestimar los cargos por...
Ver más
Irán rechazó una propuesta de alto el fuego de Estados Unidos ayer y respondió con un plan de negociación propio mientras los intermediarios buscaban mantener abiertos los canales diplomáticos entre...
Ver más
26/03/2026
Irán rechaza el plan de alto el fuego de Estados Unidos y presenta el suyo
El encarecimiento impuesto por el Gobierno entra en vigencia este jueves 26 de marzo "para ajustar los precios internos hacia niveles consistentes con los precios internacionales", señala el...
Ver más
25/03/2026
Chilenos pagarán 30,7% más por la gasolina y 70% más por el diésel
Las autoridades confirmaron ayer el hallazgo del último desaparecido que quedaba después del accidente aéreo que ocurrió en Puerto Leguízamo, municipio del departamento de Putumayo.
Ver más
25/03/2026
Accidente de avión colombiano deja 70 muertos al concluir las tareas de rescate
La propuesta se transmitió a través de Pakistán cuyo jefe del Ejército se ha convertido en el principal intermediario entre Washington y Teherán en este momento crítico.
Ver más
24/03/2026
EEUU plantea a Irán 15 puntos para acordar cese de hostilidades
En Portada
26/03/2026 Fútbol
Bolivia gana 2-1 a Surinam y se anota en la ‘final’ ante Irak por su cupo al Mundial
Bolivia venció a Surinam por 2-1 este jueves en el primer duelo por el repechaje mundialista en el estadio de Monterrey, en México, luego de remontar el...
vista
26/03/2026 País
Se descarta 2da vuelta en Cochabamba, Loza logra el 40% de la votación
El candidato de A-UPP y exsenador leal a Evo Morales, Leonardo Loza, lidera la votación para la Gobernación de Cochabamba y superó el 40% de votos al 92.44%...
vista
26/03/2026 Fútbol
Bolivia late fuerte: remontada épica ante Surinam mantiene viva la ilusión del Mundial
Lo que parecía imposible se volvió realidad. Bolivia vivió este jueves una jornada de fútbol inolvidable: remontó un gol en contra y venció 2-1 a Surinam en el...
vista
26/03/2026 Fútbol
Guía completa: Bolivia vs Surinam por el repechaje al Mundial 2026
La selección de Bolivia enfrenta este jueves 26 a Surinam en la semifinal del repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido se...
vista
26/03/2026 Economía
Choferes paceños levanta su paro tras firmar acuerdo con el Gobierno
El control de la calidad de la gasolina y el reembolso inmediato de los gastos resultantes del uso de combustible “desestabilizado” son parte de los puntos del...
vista
26/03/2026 País
Gobierno y chóferes instalan diálogo en el Palacio de Comunicaciones de La Paz
Autoridades del Gobierno y la dirigencia del transporte de La Paz se reunirán a las 11:00 de este jueves en el Palacio de Comunicaciones para conversar sobre...
vista
Actualidad
Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba ayer que Irán está “suplicando” un acuerdo para...
Ver más
27/03/2026 Mundo
Israel mata a jefe naval mientras Trump urge a Irán llegar a un acuerdo
Desde el sector advierten que la falta de nuevos hallazgos compromete el abastecimiento futuro. Autoridades regionales...
Ver más
26/03/2026 Economía
Hace más de 20 años que no hallan yacimientos relevantes de gas en Bolivia
La Aduana Nacional presentó ayer el nuevo módulo de la Declaración Andina de Valor (DAV) para la digitalización de la...
Ver más
26/03/2026 Economía
Aduana Nacional agiliza importaciones con nuevo módulo digital para la DAV
Les mandaron papeletas de sufragio que correspondían a otra provincia. Anuncian proceso contra los responsables.
Ver más
26/03/2026 País
TED de Santa Cruz repetirá votación en 21 mesas de San Ignacio de Velasco
Deportes
Lo que parecía imposible se volvió realidad. Bolivia vivió este jueves una jornada de fútbol inolvidable: remontó un...
Ver más
26/03/2026 Fútbol
Bolivia late fuerte: remontada épica ante Surinam mantiene viva la ilusión del Mundial
Bolivia venció a Surinam por 2-1 este jueves en el primer duelo por el repechaje mundialista en el estadio de Monterrey...
Ver más
26/03/2026 Fútbol
Bolivia gana 2-1 a Surinam y se anota en la ‘final’ ante Irak por su cupo al Mundial
El capitán de la Selección Boliviana, Luis Haquín, expresó que el cariño de la gente significa una gran responsabilidad...
Ver más
26/03/2026 Fútbol
Capitán de la Selección, optimista ante el partido Bolivia vs. Surinam: “El cariño de la gente nos compromete a que todo saldrá bien”
Bolivia buscará dar el primer paso para clasificarse al Mundial 2026, se enfrentará a Surinam por el Repechaje...
Ver más
26/03/2026 Fútbol
La Selección Nacional buscará dar el primer paso ante Surinam, hoy en Monterrey
Tendencias
Un insecto poco conocido hasta hace algunos años hoy lleva el nombre de Bolivia a un escenario internacional.
Ver más
25/03/2026 Medio Ambiente
Escarabajo boliviano avanza en certamen global y busca respaldo para ganar
Doble Click
Con el lema “Amemos a nuestra nación porque es nuestra casa”, el cantautor chaqueño Juan Enrique Jurado se dispone a...
Ver más
25/03/2026 Cultura
Juan Enrique Jurado: 51 años cantando de vez en cuando
Cuatro elencos teatrales y Títeres Elwaky son protagonistas de la “semana del teatro” que promueve el departamento de...
Ver más
24/03/2026 Cultura
El teatro se apodera de Cochabamba esta semana
Cochabamba se ha convertido en el epicentro de la innovación musical gracias al talento de María Esthefany Ríos Alcocer...
Ver más
23/03/2026 Cultura
María Esthefany Ríos Alcocer, la batuta que abre caminos en la música boliviana
El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, a través del Viceministerio de Culturas y...
Ver más
23/03/2026 Cultura
La Jornadas Culturales levantan telón hoy con cinco mesas temáticas