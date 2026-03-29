Justicia niega pedido de arresto domiciliario a la esposa de Marset

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Publicado el 29/03/2026 a las 18h33
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En la última audiencia judicial, la jueza Rosarito Montanía rechazó el pedido de arresto domiciliario para Gianina García Troche, esposa de Sebastián Marset, y ratificó su reclusión en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza.

La defensa había ofrecido como garantías una fianza real y el uso de tobillera electrónica, pero la magistrada consideró que estas medidas no son suficientes para evitar un posible peligro de fuga.

La jueza también destacó un riesgo latente de obstrucción a la justicia, recordando los incidentes recientes en Viñas Cue, que derivaron en el traslado de García Troche por vulnerar la seguridad penal.

El Ministerio Público se pronunció en contra de la medida, argumentando que no han cambiado las circunstancias que motivaron su prisión preventiva por supuesta participación en lavado de activos.

Con esta decisión, Gianina García Troche permanecerá en la cárcel mientras continúa el proceso judicial en su contra

 

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