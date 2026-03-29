De Ormuz a Malaca: los estrechos navegables primordiales del planeta

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 29/03/2026 a las 9h07
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Donald Trump ha presionado a los aliados de Estados Unidos en Europa para que ayuden a asegurar el estrecho, advirtiendo que sería “muy malo para el futuro de la OTAN” si no apoyan los esfuerzos estadounidenses para reabrir el Ormuz. Pero Irán ha prometido mantener el paso marítimo cerrado.

La interrupción del transporte marítimo en el Golfo provocó que los precios del crudo Brent se disparen, pasando de unos US$70 por barril antes del inicio de la crisis a más de US$100.

El comercio mundial de una amplia gama de otros bienes, desde productos de consumo hasta materias primas agrícolas, también se está viendo afectado.

Pero la crisis también ha puesto de relieve un problema más amplio: que el comercio mundial depende de un número sorprendentemente reducido de estrechos canales, a menudo denominados “puntos de estrangulamiento” marítimos.

A continuación, presentamos una guía de los puntos de estrangulamiento más importantes para el comercio mundial y su vulnerabilidad ante posibles interrupciones.

Estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es el punto estratégico energético más importante del mundo. Conecta el golfo Pérsico con el mar Arábigo y por él transita alrededor del 39% del petróleo crudo transportado por mar y el 19% del gas natural.

A diferencia de la mayoría de los puntos estratégicos comerciales, no existe una alternativa viable a Ormuz para que los estados del Golfo exporten su energía.

Irán ha amenazado periódicamente con cerrar el estrecho de Ormuz desde la década de 1980. Sin embargo, la interrupción del transporte marítimo desde finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron los primeros ataques aéreos en territorio iraní, representa la escalada más grave en décadas.

Y provocó la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia y un aumento vertiginoso de los precios mundiales del crudo.

Las consecuencias de la actual interrupción del transporte marítimo en el Golfo van más allá del sector energético. La región del Golfo gestiona más de 26 millones de contenedores al año, y por ella transitan importantes exportaciones de fertilizantes.

Por lo tanto, una interrupción prolongada del transporte marítimo tendrá un efecto directo en los costes de producción mundial de alimentos.

Canal de Suez

El canal de Suez conecta el mar Rojo con el Mediterráneo, reduciendo al menos diez días el tiempo de viaje entre Asia y Europa. Esta vía fluvial gestiona el 10% del comercio marítimo mundial, incluyendo el 22% del tráfico de contenedores, el 20% de los envíos de automóviles y el 10% del petróleo crudo.

Al estar bajo control egipcio, no se ve fácilmente amenazado directamente. Sin embargo, la vía fluvial no es inmune a los accidentes, como lo demostró el encallamiento del buque portacontenedores Ever Given en 2021. El barco bloqueó el canal durante seis días, interrumpiendo un comercio de casi US$10.000 millones.

La mayor vulnerabilidad de este punto estratégico reside en el estrecho de Bab el-Mandeb, situado en el extremo sur del Mar Rojo.

Los ataques contra buques mercantes perpetrados por el grupo hutí, respaldado por Irán, en Yemen entre 2023 y 2025, en respuesta a la guerra de Israel contra Hamás en Gaza, obligaron a muchos operadores a desviar sus rutas para evitar África.

Esto redujo el tráfico a través del canal de Suez de más de 26.000 embarcaciones en 2023 a alrededor de 13.000 en 2024.

Los líderes hutíes han amenazado recientemente con reanudar los ataques contra el transporte marítimo comercial en represalia por los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán, advirtiendo en comunicaciones oficiales que tienen “los dedos en el gatillo”.

Canal de Panamá

El canal de Panamá, que conecta los océanos Pacífico y Atlántico, gestiona alrededor del 2,5% del comercio marítimo mundial; una proporción modesta, pero concentrada en carga estratégica y de alto valor, como mercancías en contenedores, automóviles y cereales.

El canal transporta aproximadamente el 40% de todos los envíos en contenedores de Estados Unidos, valorados en US$270.000 millones anuales.

Su vulnerabilidad se debe tanto al clima como a la geopolítica. En 2023 y 2024, las graves sequías provocaron una drástica disminución del nivel del agua en los embalses de agua dulce del canal, lo que obligó a restringir el número y el tamaño de los buques.

Estrechos turcos

Los estrechos turcos —el Bósforo y los Dardanelos— son la única ruta marítima entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Por ellos transita el 3 % del comercio marítimo mundial. Si bien esta proporción puede parecer pequeña, incluye alrededor del 20% de las exportaciones mundiales de trigo de Ucrania, Rusia y Rumania.

Con tan solo 700 metros de ancho en su punto más angosto, y atravesando el centro de Estambul (Turquía), la navegación es compleja y las colisiones menores son frecuentes. Según el Convenio de Montreux, Turquía controla el acceso militar al estrecho, un poder que Ankara ha utilizado desde la invasión rusa de Ucrania en 2022 para restringir el movimiento de buques de guerra, manteniendo abierto el tráfico comercial

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