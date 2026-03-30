Justicia argentina suspende parte de la reforma laboral de Milei

Un juez laboral argentino suspendió de forma cautelar 82 artículos de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, en respuesta a un recurso presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

La decisión judicial de este lunes es un revés en los planes de Milei y una victoria para el sindicalismo en Argentina. El juez laboral Raúl Ojeda falló a favor de una medida cautelar presentada por la CGT, mayor central obrera del país, y suspendió la aplicación de 82 de los 218 artículos de la ley.

"Con el dictado de la cautelar ambas partes (Estado y CGT) procurarán llegar a la sentencia definitiva a la brevedad posible y en paz social", sentenció Ojeda en su fallo.

Según argumentaba la CTG, la reforma introducía cambios regresivos y de carácter permanente y vulneraba derechos como la protección frente al despido y la libertad sindical. También señaló que era inconstitucional por afectar principios fundamentales como la progresividad laboral, la libertad sindical y el sistema que protege al trabajador.

Así, el juez consideró legítimos los reclamos de la CGT y decidió dar lugar a la medida, que al ser cautelar es de carácter provisorio y puede ser apelada por el Estado nacional.

Los artículos temporalmente suspendidos

La llamada Ley de Modernización Laboral impulsada por Milei aprobada en febrero por el Congreso pierde, por ahora, varios de sus puntos más controvertidos, entre ellos aquellos que restringían el derecho a huelga mediante límites a la realización de asambleas y los que habilitaban sanciones contra conductas gremiales, incluso con la posibilidad de retirar la personería jurídica a los sindicatos, entre otros aspectos.

Otros artículos que quedaron temporalmente en suspenso incluyen aquellos que consideraban a los trabajadores de plataformas como independientes, la eliminación del principio in dubio pro operario (según el cual, en caso de duda, la Justicia falla a favor del trabajador) y la derogación de la ley de teletrabajo.

A esto se suman puntos vinculados a cambios en el régimen de indemnizaciones, la jornada laboral y las vacaciones, así como la creación de fondos de cese laboral. También quedaron suspendidos artículos relacionados con el derecho a la negociación colectiva y aquellos que modificaban los períodos de prueba, el cálculo de la antigüedad y las indemnizaciones.

Se trata de uno de los golpes más duros que ha recibido la ley apoyada por Milei y que ha sido fuertemente criticada por los sectores progresistas y sindicales del país que señalan que es un enorme retroceso para los derechos de los trabajadores.

Sin embargo, no ha sido el único. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) ya había conseguido la suspensión de los artículos que limitaban la vigencia de los convenios colectivos y la financiación sindical.

Asimismo, la norma también motivó al menos cinco fallos por parte de distintos jueces locales en rechazo a un artículo que modifica el cálculo de las indemnizaciones.