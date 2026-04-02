Donald Trump destituye a la fiscal general, Pam Bondi

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves la salida del Gobierno de la fiscal general, Pam Bondi, quien será reemplazada por su 'número dos', Todd Blanche.

"Queremos mucho a Pam, y ella pasará a ocupar un nuevo puesto muy necesario e importante en el sector privado, que se anunciará en una fecha próxima, y nuestro fiscal general adjunto, Todd Blanche, una mente jurídica muy talentosa y respetada, asumirá el cargo de fiscal general en funciones", ha señalado en redes sociales.

El inquilino de la Casa Blanca ha destacado que la responsable del Departamento de Justicia "es una gran patriota estadounidense y una amiga leal" y ha defendido su "labor extraordinaria al supervisar una campaña de represión a gran escala contra la delincuencia en todo el país".