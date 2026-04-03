Cuba libera durante la Semana Santa más de 2.000 personas encarceladas

El Gobierno cubano anunció este viernes la excarcelación de 2.010 personas tras la aprobación de un indulto.

Las personas beneficiadas por este "gesto humanitario y soberano" habían cumplido una parte significativa de su condena y mantuvieron una buena conducta en prisión, informó la Cancillería del país caribeño.

Las autoridades cubanas detallaron que se trata de la segunda excarcelación de privados de la libertad en lo que va del año, en el marco de las celebraciones religiosas de la Semana Santa. "[La decisión] constituye una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal y de la trayectoria humanitaria de la Revolución", reza el comunicado.

Desde 2011 se han realizado cinco indultos que han beneficiado a más de 11.000 personas encarceladas.