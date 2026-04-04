Trump da ultimátum a Irán: acuerdo en 48 horas o se desatará el infierno

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Publicado el 04/04/2026 a las 16h04
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El presidente de Estados Unidos recordó que dio un ultimátum cuyo plazo expira el 6 de abril para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado (04.04.2026) a Irán que le quedan 48 horas para que se cumpla el plazo que le dio para llegar a un acuerdo o de lo contrario atacará sus plantas energéticas. El mandatario extendió hace unos días el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz hasta el 6 de abril a las 20:00 horas de Washington.

"¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!", escribió Trump en su red Truth Social. El cierre de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, ha sido una de las consecuencias más desestabilizadoras derivadas de la guerra en Medio Oriente.

Trump prometió que si Irán no resuelve esta situación antes del plazo destruirá sus centrales eléctricas. Pese a que el mandatario ya fue consultado entonces si consideraba volver a extender el plazo y no lo descartó, el mensaje de este sábado sugiere una fecha definitiva. Sin embargo, el viernes había publicado un mensaje en el que aseguraba que "con un poco más de tiempo, podríamos abrir fácilmente el estrecho de Ormuz, hacernos con el petróleo y amasar una fortuna".

Lluvia radioactiva

Horas antes, un bombardeo cerca de la planta nuclear de Bushehr mató a un guardia y obligó a Moscú a desalojar a 198 trabajadores de nacionalidad rusa. Tanto la cancillería rusa como el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) lo condenaron enérgicamente. El jefe del OIEA recordó que las plantas de energía nuclear o sus áreas cercanas "nunca deben ser atacadas".

Por su parte, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, advirtió que los continuos ataques contra instalaciones del Golfo y del sur de Irán podrían provocar una lluvia radioactiva que podría "terminar con la vida en las capitales del Consejo de Cooperación del Golfo, no en Teherán".

La guerra de Irán estalló el 28 de febrero, con unos ataques de Israel y Estados Unidos que mataron al guía supremo Ali Jamenei. Irán ha respondido con ataques contra infraestructuras de aliados de Estados Unidos en el Golfo, además de prácticamente bloquear el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial por la que solía transitar un 20 por ciento de los hidrocarburos consumidos a nivel mundial.

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