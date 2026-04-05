EEUU rescata con vida al piloto de avión derribado en Irán en una operación audaz

El segundo piloto estadounidense cuyo avión se estrelló en Irán fue rescatado por el ejército de Estados Unidos y se encuentra "sano y salvo", anunció el mandatario Donald Trump el domingo.

"¡Lo tenemos! Mis compatriotas estadounidenses, en las últimas horas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos efectuaron una de las Operaciones de Búsqueda y Rescate más audaces de la historia de nuestro país, para uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación, quien además resulta ser un coronel muy respetado, y me complace enormemente informarles que ahora está sano y salvo", dijo Trump en sus redes sociales.

El viernes, Irán derribó un caza F-15 estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Medio Oriente el pasado 28 de febrero. Uno de los dos tripulantes fue rescatado, pero el otro permaneció desaparecido, lo que desató una búsqueda frenética.

"Este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más, pero nunca estuvo realmente solo", afirmó Trump al asegurar que vigilaban de cerca su localización mientras planeaban el rescate.

"¡Jamás abandonaremos a un soldado estadounidense!", subrayó Trump, al señalar que ningún soldado resultó herido o muerto durante el operativo de rescate, del que no aportó más detalles.

Irán dice que derribó otro avión enemigo

Sin embargo, los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron que destruyeron un avión estadounidense que participaba en las tareas de rescate de un caza estadounidense que se había estrellado, informó el domingo la prensa iraní.

"Un avión enemigo estadounidense que buscaba al piloto de una nave de combate fue destruido por los combatientes del islam en la región sureña de Isfahan", publicó la agencia noticiosa Tasnim citando a los guardianes.