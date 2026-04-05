La NASA presenta la primera foto de la cara oculta de la Luna tomada por la Misión Artemis II

Una imagen enviada por la tripulación de la Misión Artemis II de la NASA capturó la Cuenca Oriental en el borde del disco lunar. Se trata de la primera observación directa del enigmático accidente geográfico por parte de seres humanos. La fotografía no solo simboliza un hito visual de la misión, sino que además revela detalles científicos que hasta ahora solo se conocían por sondas automáticas y misiones no tripuladas, según Infobae.

La nueva imagen publicada por la NASA muestra por primera vez la Cuenca Oriental de la Luna captada en su totalidad por una tripulación humana. Esto no había sido posible debido a su ubicación, en el extremo suroeste del satélite, con su mayor extensión en la cara oculta. El equipo de Artemis II logró ver este accidente geográfico, un hecho calificado como inédito por la agencia espacial en un posteo en su cuenta oficial de Instagram en el que se muestra la foto.