Irán rechaza propuesta de paz de EEUU y le presenta plan de 10 puntos

El Gobierno de Irán rechazó la propuesta de paz presentada por Estados Unidos y señaló que deseaba un cese definitivo de los combates, de acuerdo con información divulgada este lunes por la agencia oficial iraní Irna.

Teherán también rechazó la presión internacional que busca una pronta reapertura del estrecho de Ormuz.

Irán transmitió su respuesta a Pakistán, que ejerce como mediador entre las partes, en la que enfatiza la necesidad de que la guerra termine de forma definitiva, y no que haya un alto al fuego de 45 días, como se propuso inicialmente.

El texto iraní consta de 10 puntos, entre los que destacan, además del término de los conflictos en la región, un protocolo para el paso seguro por Ormuz, el levantamiento de las sanciones y la reconstrucción del país, devastado por los ataques de EEUU e Israel.

Varios países están intentando encontrar una solución diplomática a 38 días de guerra en Irán, que ha respondido a la agresión disparando misiles contra objetivos en todo Medio Oriente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el domingo que ordenaría ataques contra sus centrales eléctricas y sus puentes, a menos que Teherán acepte, antes del martes por la noche, permitir el libre paso de la navegación por el estrecho de Ormuz, .

Continúa la operación Furia Épica

Poco después, Trump rechazó la propuesta iraní y afirmó que su plazo era definitivo, luego de haber pospuesto la fecha en más de una oportunidad.

"Hicieron una propuesta, y es una propuesta importante. Es un paso importante. Pero no es suficiente", declaró Trump a los periodistas en un evento anual de Pascua en la Casa Blanca, refiriéndose a Irán.

Un funcionario de la Casa Blanca había dicho más temprano que la de Irán era "una de muchas ideas, y (Trump) no la ha aprobado. La operación Furia Épica continúa".

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, declaró este mismo lunes que las demandas de Teherán "no deben interpretarse como una señal de compromiso, sino como un reflejo de la confianza del país en la defensa de sus intereses".

Añadió que las demandas anteriores de Estados Unidos, como un plan de 15 puntos, fueron rechazadas por considerarse "excesivas".