Astronautas de Artemis II ya son los que más lejos han viajado en el espacio

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 07/04/2026 a las 8h51
ESCUCHA LA NOTICIA

Los cuatro astronautas de Artemis II entraron este lunes (06.04.2026) a la órbita lunar, marcando oficialmente el regreso del ser humano a la Luna desde el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972. Asimismo, la cápsula Orión de la NASA rompió el récord de la misión espacial tripulada a mayor distancia de la Tierra, superando al Apolo 13, que en 1970 se alejó a 400.171 kilómetros de nuestro planeta.

La nueva marca se produjo mientras Orión viajaba hacia la esfera de influencia de la Luna, y a menos de una hora de que comiencen las observaciones durante el sobrevuelo del satélite natural, según informó la agencia espacial. Además, la misión también rompió el récord del mensaje que ha viajado “más lejos” en la historia de la humanidad, pues funcionarios espaciales enviaron un e-mail a la tripulación.

“Aquí, desde la ‘Cabina de la Integridad’, al superar la mayor distancia que los seres humanos han recorrido jamás desde el planeta Tierra, lo hacemos honrando los extraordinarios esfuerzos y las proezas de nuestros predecesores en la exploración espacial humana”, declaró el astronauta canadiense de la misión, Jeremy Hansen.

“Continuaremos nuestro viaje adentrándonos aún más en el espacio antes de que la Madre Tierra logre atraernos de regreso hacia todo aquello que tanto apreciamos. Pero, lo que es más importante, queremos desafiar a esta generación, y a la siguiente, a asegurar que este récord no perdure por mucho tiempo”, añadió Hansen. Se espera que durante esta jornada Artemis II supere en más de 6.600 kilómetros la anterior marca, para alcanzar 406.778 kilómetros de distancia.

La NASA perdió momentáneamente la comunicación con los tripulantes mientras iban al otro la de la Luna.

La misión Artemis II realizó un sobrevuelo lunar de siete horas mientras cuatro astronautas viajan más lejos de la Tierra que nadie en la historia humana. No aterrizarán en la Luna.

En su histórico paso por el lado oculto de la Luna los cuatro astronautas de Artemis II observaron durante unos 53 minutos un eclipse solar que no fue visible desde nuestro planeta.

La astronauta Christina Koch intervino para reparar una pieza que se había atascado en el inodoro. Su actuación permitió recuperar el funcionamiento del sistema que les trajo problemas.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Astronautas de Artemis II ya son los que más lejos han viajado en el espacio
2
Yahuasi llama a marcha y el TSE justifica negativa de 2da vuelta
3
Gobierno anula 161 decretos del MAS y busca transparentar contratos directos
4
Aprehenden a 11 extranjeros tras una balacera en Plan 3.000
5
Alistan agasajos y niños hasta los 12 años ingresarán gratis a los parques en su día, el 12 de abril

Lo más compartido

1
Artemis II: astronautas afirman que realizan “un viaje como ningún otro”
2
Cómo el estrés afecta a tu piel (y qué puedes hacer al respecto)
3
Bolivia acuerda con 12 países ampliar el transporte aéreo de carga
4
Gobierno lanzará un paquete de medidas impositivas hoy para reactivar la economía
5
Receta de huevos de Pascua rellenos, rápida y fácil

Más en Mundo

06/04/2026
Díaz-Canel reitera disposición a “diálogo serio” con EEUU
El presidente de Cuba recibió a dos legisladores demócratas estadounidenses, que estuvieron cinco días de visita en la isla.
Ver más
06/04/2026
Irán rechaza propuesta de paz de EEUU y le presenta plan de 10 puntos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que el documento de Teherán “es un paso importante, pero no suficiente”.
Ver más
Los astronautas Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen, protagonistas de la misión Artemis II de la NASA, hablaron unos breves minutos en directo para todo el mundo desde la...
Ver más
06/04/2026
Artemis II: astronautas afirman que realizan “un viaje como ningún otro”
Una imagen enviada por la tripulación de la Misión Artemis II de la NASA capturó la Cuenca Oriental en el borde del disco lunar.
Ver más
05/04/2026
La NASA presenta la primera foto de la cara oculta de la Luna tomada por la Misión Artemis II
El papa León XIV llamó este domingo a "elegir la paz" y denunció la indiferencia ante las guerras, en su primer mensaje de Pascua, marcado por el conflicto en Medio Oriente.
Ver más
05/04/2026
Papa León XIV: "Nos estamos acostumbrando a la violencia"
El segundo piloto estadounidense cuyo avión se estrelló en Irán fue rescatado por el ejército de Estados Unidos y se encuentra "sano y salvo", anunció el mandatario Donald Trump el domingo.
Ver más
05/04/2026
EEUU rescata con vida al piloto de avión derribado en Irán en una operación audaz
En Portada
07/04/2026 País
Gobierno anula 161 decretos del MAS y busca transparentar contratos directos
El Gobierno anunció ayer  la puesta en vigencia del Decreto Supremo (DS) 5600, que elimina 161 decretos  de las gestiones del Movimiento al Socialismo y, para...
vista
07/04/2026 Seguridad
Aprehenden a 11 extranjeros tras una balacera en Plan 3.000
Un contingente policial fue atacado con disparos de arma de fuego durante una intervención, ayer, ejecutada en la zona del Plan 3.000, sobre la avenida a...
vista
07/04/2026 Economía
En medio de una profunda crisis, Comteco pide llamar a elecciones al Tribunal Electoral
En medio de una crisis institucional que se prolonga por más de 500 días, la Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba (Comteco) solicitó al Tribunal...
vista
06/04/2026 Economía
Terminan restricciones al uso de tarjetas de crédito y débito
Desde la noche de este marte 7 de abril, se podrá utilizar (esas) tarjetas con normalidad, dentro y fuera del país, bajo un esquema claro, ordenado y...
vista
06/04/2026 Economía
Choferes de Oruro rompen el diálogo con el Gobierno
Continúa el paro con bloqueos reclamando gasolina especial disponible en “en todas las estaciones de servicio”.
vista
06/04/2026 Economía
Bolivia acuerda con 12 países ampliar el transporte aéreo de carga
La iniciativa gubernamental de abrir los cielos nacionales a aerolíneas extranjeras avanza en su concreción con la firma de memorandos multilaterales con una...
vista
Actualidad
La Federación Departamental de Choferes San Cristóbal de Oruro se retiró anoche del diálogo con autoridades del...
Ver más
07/04/2026 Economía
Transportistas orureños rompen el diálogo con el Gobierno y el paro indefinido continúa
En medio de una crisis institucional que se prolonga por más de 500 días, la Cooperativa de Telecomunicaciones...
Ver más
07/04/2026 Economía
En medio de una profunda crisis, Comteco pide llamar a elecciones al Tribunal Electoral
El próximo domingo 12 de abril, los niños de 0 a 12 años cumplidos, podrán ingresar gratis a los parques infantiles del...
Ver más
07/04/2026 Cochabamba
Alistan agasajos y niños hasta los 12 años ingresarán gratis a los parques en su día, el 12 de abril
Un contingente policial fue atacado con disparos de arma de fuego durante una intervención, ayer, ejecutada en la zona...
Ver más
07/04/2026 Seguridad
Aprehenden a 11 extranjeros tras una balacera en Plan 3.000
Deportes
Copa del Mundo 2026 por primera vez será organizada por tres países: Canadá, Estados Unidos y México. Será la vigésimo...
Ver más
07/04/2026 Fútbol
Mundial arrancará con México y Sudáfrica; hay 48 selecciones en carrera
Con la participación de 32 equipos que se clasificaron al torneo sudcontinental, hoy comenzará la sexagésima sexta...
Ver más
07/04/2026 Fútbol
Libertaores: Bolívar enfrenta a Independiente Rivadavia en Mendoza, en Argentina
En un partido en el que el plantel de FC Universitario mostró limitados argumentos futbolísticos pero un gran espíritu...
Ver más
06/04/2026 Fútbol
Universitario de Vinto deja escapar puntos en su debut ante el Tigre
Con una sonrisa contagiosa y una actitud positiva, la raquetbolista boliviana Stefanny Angélica Barrios Reyes se mostró...
Ver más
06/04/2026 Multideportivo
Angélica Barrios se prepara para volver al ráquetbol, el mundial es su desafío
Tendencias
En este Viernes Santo concluye la votación internacional que tiene como protagonista a una especie boliviana poco...
Ver más
03/04/2026 Medio Ambiente
Nuestro escarabajo boliviano sigue en primer lugar, hoy es el último día de votación para que gane el campeonato mundial
En medio de las discusiones globales sobre biodiversidad, una pequeña especie del oriente boliviano ha irrumpido con...
Ver más
31/03/2026 Medio Ambiente
Bolivia en la cima: el escarabajo tigre lidera la gran final internacional
Doble Click
Tras haber llegado a Oruro, Pando y LaPaz, ayer las Jornadas Culturales Plurinacionales arribaron a Cochabamba,...
Ver más
07/04/2026 Cultura
Cochabamba debate sobre el “Plan y Fomento a la Cultura”
En los últimos años, el quehacer literario me ha dado la fortuna de coincidir tanto con la autora como con la...
Ver más
06/04/2026 Cultura
Matilde: Rosa de tiempo
El grupo femenino Tikas Wayra  celebra 25 años con un par de conciertos en el teatro José María Achá, erigiéndose como...
Ver más
06/04/2026 Música
Cartelera: Tikas Wayra festeja 25 años de trayectoria artística
La solicitud de eutanasia y posterior aplicación de la misma a la española de 25 años Noelia Castillo Ramos en marzo de...
Ver más
06/04/2026 Cultura
El debate sobre la eutanasia se ha intensificado globalmente