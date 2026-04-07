Astronautas de Artemis II ya son los que más lejos han viajado en el espacio

Los cuatro astronautas de Artemis II entraron este lunes (06.04.2026) a la órbita lunar, marcando oficialmente el regreso del ser humano a la Luna desde el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972. Asimismo, la cápsula Orión de la NASA rompió el récord de la misión espacial tripulada a mayor distancia de la Tierra, superando al Apolo 13, que en 1970 se alejó a 400.171 kilómetros de nuestro planeta.

La nueva marca se produjo mientras Orión viajaba hacia la esfera de influencia de la Luna, y a menos de una hora de que comiencen las observaciones durante el sobrevuelo del satélite natural, según informó la agencia espacial. Además, la misión también rompió el récord del mensaje que ha viajado “más lejos” en la historia de la humanidad, pues funcionarios espaciales enviaron un e-mail a la tripulación.

“Aquí, desde la ‘Cabina de la Integridad’, al superar la mayor distancia que los seres humanos han recorrido jamás desde el planeta Tierra, lo hacemos honrando los extraordinarios esfuerzos y las proezas de nuestros predecesores en la exploración espacial humana”, declaró el astronauta canadiense de la misión, Jeremy Hansen.

“Continuaremos nuestro viaje adentrándonos aún más en el espacio antes de que la Madre Tierra logre atraernos de regreso hacia todo aquello que tanto apreciamos. Pero, lo que es más importante, queremos desafiar a esta generación, y a la siguiente, a asegurar que este récord no perdure por mucho tiempo”, añadió Hansen. Se espera que durante esta jornada Artemis II supere en más de 6.600 kilómetros la anterior marca, para alcanzar 406.778 kilómetros de distancia.

La NASA perdió momentáneamente la comunicación con los tripulantes mientras iban al otro la de la Luna.

La misión Artemis II realizó un sobrevuelo lunar de siete horas mientras cuatro astronautas viajan más lejos de la Tierra que nadie en la historia humana. No aterrizarán en la Luna.

En su histórico paso por el lado oculto de la Luna los cuatro astronautas de Artemis II observaron durante unos 53 minutos un eclipse solar que no fue visible desde nuestro planeta.

La astronauta Christina Koch intervino para reparar una pieza que se había atascado en el inodoro. Su actuación permitió recuperar el funcionamiento del sistema que les trajo problemas.