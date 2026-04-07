“Esta noche toda una civilización morirá”, amenaza Trump a Irán y luego le da 2 semanas

Mundo
Deutsche Welle y France 24
Publicado el 07/04/2026 a las 18h54
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Donald Trump aseguró este martes que, si Irán no accede a llegar a un acuerdo que incluye abrir el estrecho de Ormuz dentro del plazo que estableció –a las 8 de la noche, hora de Washington (la misma de Bolivia)–, “una civilización morirá”. Horas después, cuando faltaban menos de 60 minutos para el fin de su ultimátum, anunció que acepta "suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un período de dos semanas", siempre y cuando esa nación reabra inmediatamente el estrecho de Ormuz.

Esas airadas declaraciones se suman a otras hechas por el presidente de EEUU durante el fin de semana, cuando advirtió que, si Irán se negaba a aceptar sus condiciones para poner fin a la guerra, comenzaría a atacar puentes y centrales eléctricas.

Cuando periodistas le preguntaron el lunes sobre cuáles eran sus condiciones exactas, Trump respondió: "Un acuerdo que sea satisfactorio para mí". Ese acuerdo que desactivaría la orden de bombardear debe incluir ante todo la renuncia de Irán a poseer un arma nuclear, enfatizó Trump.

"Ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder", expresó en su mensaje de este martes.

"Lo sabremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente llegarán a su fin", aseguró. "Dios bendiga al gran pueblo de Irán", manifestó.

 

¿Plazo definitivo?

Aunque Trump había prorrogado plazos anteriores, aseguró que este era definitivo. En paralelo, funcionarios iraníes instaron este mismo martes a jóvenes del país a formar cadenas humanas para proteger las centrales eléctricas.

Mientras el tono sube en la arena diplomática, los ataques persisten en una guerra que ya se ha prolongado durante más de cinco semanas. Ataques aéreos alcanzaron dos puentes y una estación de tren en Irán, y Estados Unidos aseguró que atacó la isla de Kharg, un importante centro petrolero iraní.

Ante estas amenazas, múltiples expertos han advertido sobre la gravedad de los posibles ataques y han señalado que podrían vulnerar profundamente el derecho internacional.

Los críticos de Trump también lo cuestionan por embarcar al país en una guerra que, según ellos, no tiene una estrategia concreta, y alertan sobre sus devastadores efectos humanitarios y económicos.

Este panorama abre múltiples escenarios. Los explicamos.

 

La renovada amenaza

Hasta hace poco, Trump había lanzado una serie de amenazas contra Irán. Entre ellas, había prometido atacar con dureza a sus líderes y otros objetivos estratégicos. Sin embargo, esta vez el presidente de Estados Unidos se refirió a “la totalidad” de los puentes y centrales eléctricas.

“Me refiero a la demolición total”, había dicho el presidente.

Estas declaraciones parecen cambiar las reglas del juego y los objetivos de Trump en Irán. Hasta ahora, Estados Unidos se había concentrado principalmente en atacar objetivos militares en el país, entre ellos depósitos de municiones, instalaciones de fabricación de misiles balísticos, lanzadores móviles y buques navales.

La nueva amenaza sugiere otra cosa. Trump estaría hablando de atacar instalaciones civiles y de hacerlo de forma indiscriminada.

El cambio de tono se acentuó durante el fin de semana, cuando Trump habló con varios medios de comunicación. En una entrevista con 'ABC' sostuvo que, si Irán no cumple sus exigencias, iba “a volar todo el país”. Además, cuando se le preguntó si había algo fuera de los límites de estos ataques el presidente respondió “muy poco”.

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