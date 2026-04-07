"Hicieron historia": la misión Artemis II revela imágenes inéditas del lado oculto de la Luna

Mundo
ABI
Publicado el 07/04/2026 a las 14h41
ESCUCHA LA NOTICIA

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) difundió este martes un conjunto de imágenes sin precedentes captadas durante la misión Artemis II, en las que se aprecia, con gran nivel de detalle, la cara oculta de la Luna, una región que no puede observarse desde la Tierra.

El registro fue posible durante el denominado periodo de observación lunar, una fase clave del viaje en la que, en menos de siete horas, la tripulación alcanzó hitos históricos tanto en exploración como en documentación científica.

FD06_high priority paoFD06_high priority pao"Cuatro astronautas a bordo del vuelo de prueba Artemis II hicieron historia a las 13:56 horas (EDT) del lunes 6 de abril, cuando alcanzaron las 248.655 millas de la Tierra, superando la mayor distancia recorrida por humanos, un récord previamente establecido por el Apolo 13 en 1970", destacó la NASA a través de su portal oficial.

Durante esta etapa, los astronautas también presenciaron un eclipse solar desde el espacio profundo, fenómeno que lograron documentar desde una perspectiva única fuera de la órbita terrestre, lo que aporta material de alto valor científico.

FD06_high priority eclipse photosDespués de completar estas maniobras, la nave inició su retorno. Según informó la agencia, ya ha abandonado la esfera de influencia lunar y se encuentra en ruta hacia la Tierra.

"La tripulación de Artemis II ya ha superado la mitad de su misión y está previsto que americe frente a la costa de San Diego aproximadamente a las 20:07 horas (EDT) del viernes 10 de abril", precisó la NASA.

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Astronautas de Artemis II ya son los que más lejos han viajado en el espacio
2
Yahuasi llama a marcha y el TSE justifica negativa de 2da vuelta
3
Gobierno anula 161 decretos del MAS y busca transparentar contratos directos
4
Aprehenden a 11 extranjeros tras una balacera en Plan 3.000
5
Alistan agasajos y niños hasta los 12 años ingresarán gratis a los parques en su día, el 12 de abril

Lo más compartido

1
Artemis II: astronautas afirman que realizan “un viaje como ningún otro”
2
Cómo el estrés afecta a tu piel (y qué puedes hacer al respecto)
3
Bolivia acuerda con 12 países ampliar el transporte aéreo de carga
4
"Hicieron historia": la misión Artemis II revela imágenes inéditas del lado oculto de la Luna
5
Gobierno lanzará un paquete de medidas impositivas hoy para reactivar la economía

Más en Mundo

07/04/2026
“Esta noche toda una civilización morirá”, amenaza Trump a Irán
El presidente de EEUU dio plazo hasta las 20 horas (hora boliviana) de este martes al Gobierno iraní para que acepte un acuerdo y reabra el estrecho de Ormuz.
Ver más
07/04/2026
Astronautas de Artemis II ya son los que más lejos han viajado en el espacio
Los cuatro astronautas de Artemis II entraron este lunes (06.04.2026) a la órbita lunar, marcando oficialmente el regreso del ser humano a la Luna desde el...
Ver más
El presidente de Cuba recibió a dos legisladores demócratas estadounidenses, que estuvieron cinco días de visita en la isla.
Ver más
06/04/2026
Díaz-Canel reitera disposición a “diálogo serio” con EEUU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que el documento de Teherán “es un paso importante, pero no suficiente”.
Ver más
06/04/2026
Irán rechaza propuesta de paz de EEUU y le presenta plan de 10 puntos
Los astronautas Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen, protagonistas de la misión Artemis II de la NASA, hablaron unos breves minutos en directo para todo el mundo desde la...
Ver más
06/04/2026
Artemis II: astronautas afirman que realizan “un viaje como ningún otro”
Una imagen enviada por la tripulación de la Misión Artemis II de la NASA capturó la Cuenca Oriental en el borde del disco lunar.
Ver más
05/04/2026
La NASA presenta la primera foto de la cara oculta de la Luna tomada por la Misión Artemis II
En Portada
07/04/2026 País
Ante las amenazas de Vargas y Quispe, la sala plena del TSE apoya a Ávila y rechaza las presiones
El Tribunal Supremo Electoral denunció este martes que el presidente de esa instancia, Gustavo Ávila Mercado, es víctima de amenazas contra su integridad por...
vista
07/04/2026 Seguridad
Cae líder de “Los Espartanos”, peligrosa banda colombiana, tras una balacera en Santa Cruz
Jorge Isaac Campaz Jiménez, alías ‘Mapaya’, es el líder de la banda criminal ‘Los Espartanos’, y unas las personas más buscadas en el departamento del Valle de...
vista
07/04/2026 País
Diálogo del Gobierno y transportistas en Oruro entra en cuarto intermedio, se reanudará tras inspección a la planta de YPFB
El diálogo entre autoridades de Gobierno y la dirigencia del transporte de Oruro entró a un cuarto intermedio y será reanudado luego de que las comisiones...
vista
07/04/2026 Economía
Inflación de marzo cae a 0,34% y registra el segundo mes consecutivo a la baja
La inflación en el país cayó a 0,34% en marzo de este año, lo que representa el segundo mes consecutivo de descenso de este indicador, según datos del...
vista
07/04/2026 País
Gobierno anula 161 decretos del MAS y busca transparentar contratos directos
El Gobierno anunció ayer  la puesta en vigencia del Decreto Supremo (DS) 5600, que elimina 161 decretos  de las gestiones del Movimiento al Socialismo y, para...
vista
07/04/2026 Economía
Espinoza sobre las tarjetas de crédito: es “unificación del mercado” y no devaluación
Ante las reacciones sobre la liberación del uso de las tarjetas de crédito a nivel internacional en dólares al tipo de cambio referencial del Banco Central de...
vista
Actualidad
El presidente de EEUU dio plazo hasta las 20 horas (hora boliviana) de este martes al Gobierno iraní para que acepte un...
Ver más
07/04/2026 Mundo
“Esta noche toda una civilización morirá”, amenaza Trump a Irán
Jorge Isaac Campaz Jiménez, alías ‘Mapaya’, es el líder de la banda criminal ‘Los Espartanos’, y unas las personas más...
Ver más
07/04/2026 Seguridad
Cae líder de “Los Espartanos”, peligrosa banda colombiana, tras una balacera en Santa Cruz
La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) difundió este martes un conjunto de imágenes sin...
Ver más
07/04/2026 Mundo
"Hicieron historia": la misión Artemis II revela imágenes inéditas del lado oculto de la Luna
La inflación en el país cayó a 0,34% en marzo de este año, lo que representa el segundo mes consecutivo de descenso de...
Ver más
07/04/2026 Economía
Inflación de marzo cae a 0,34% y registra el segundo mes consecutivo a la baja
Deportes
Copa del Mundo 2026 por primera vez será organizada por tres países: Canadá, Estados Unidos y México. Será la vigésimo...
Ver más
07/04/2026 Fútbol
Mundial arrancará con México y Sudáfrica; hay 48 selecciones en carrera
Con la participación de 32 equipos que se clasificaron al torneo sudcontinental, hoy comenzará la sexagésima sexta...
Ver más
07/04/2026 Fútbol
Libertaores: Bolívar enfrenta a Independiente Rivadavia en Mendoza, en Argentina
En un partido en el que el plantel de FC Universitario mostró limitados argumentos futbolísticos pero un gran espíritu...
Ver más
06/04/2026 Fútbol
Universitario de Vinto deja escapar puntos en su debut ante el Tigre
Con una sonrisa contagiosa y una actitud positiva, la raquetbolista boliviana Stefanny Angélica Barrios Reyes se mostró...
Ver más
06/04/2026 Multideportivo
Angélica Barrios se prepara para volver al ráquetbol, el mundial es su desafío
Tendencias
En este Viernes Santo concluye la votación internacional que tiene como protagonista a una especie boliviana poco...
Ver más
03/04/2026 Medio Ambiente
Nuestro escarabajo boliviano sigue en primer lugar, hoy es el último día de votación para que gane el campeonato mundial
En medio de las discusiones globales sobre biodiversidad, una pequeña especie del oriente boliviano ha irrumpido con...
Ver más
31/03/2026 Medio Ambiente
Bolivia en la cima: el escarabajo tigre lidera la gran final internacional
Doble Click
Tras haber llegado a Oruro, Pando y LaPaz, ayer las Jornadas Culturales Plurinacionales arribaron a Cochabamba,...
Ver más
07/04/2026 Cultura
Cochabamba debate sobre el “Plan y Fomento a la Cultura”
En los últimos años, el quehacer literario me ha dado la fortuna de coincidir tanto con la autora como con la...
Ver más
06/04/2026 Cultura
Matilde: Rosa de tiempo
El grupo femenino Tikas Wayra  celebra 25 años con un par de conciertos en el teatro José María Achá, erigiéndose como...
Ver más
06/04/2026 Música
Cartelera: Tikas Wayra festeja 25 años de trayectoria artística
La solicitud de eutanasia y posterior aplicación de la misma a la española de 25 años Noelia Castillo Ramos en marzo de...
Ver más
06/04/2026 Cultura
El debate sobre la eutanasia se ha intensificado globalmente