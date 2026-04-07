"Hicieron historia": la misión Artemis II revela imágenes inéditas del lado oculto de la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) difundió este martes un conjunto de imágenes sin precedentes captadas durante la misión Artemis II, en las que se aprecia, con gran nivel de detalle, la cara oculta de la Luna, una región que no puede observarse desde la Tierra.

El registro fue posible durante el denominado periodo de observación lunar, una fase clave del viaje en la que, en menos de siete horas, la tripulación alcanzó hitos históricos tanto en exploración como en documentación científica.

FD06_high priority paoFD06_high priority pao"Cuatro astronautas a bordo del vuelo de prueba Artemis II hicieron historia a las 13:56 horas (EDT) del lunes 6 de abril, cuando alcanzaron las 248.655 millas de la Tierra, superando la mayor distancia recorrida por humanos, un récord previamente establecido por el Apolo 13 en 1970", destacó la NASA a través de su portal oficial.

Durante esta etapa, los astronautas también presenciaron un eclipse solar desde el espacio profundo, fenómeno que lograron documentar desde una perspectiva única fuera de la órbita terrestre, lo que aporta material de alto valor científico.

FD06_high priority eclipse photosDespués de completar estas maniobras, la nave inició su retorno. Según informó la agencia, ya ha abandonado la esfera de influencia lunar y se encuentra en ruta hacia la Tierra.

"La tripulación de Artemis II ya ha superado la mitad de su misión y está previsto que americe frente a la costa de San Diego aproximadamente a las 20:07 horas (EDT) del viernes 10 de abril", precisó la NASA.