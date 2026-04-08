Suspenden paso de buques petroleros por estrecho de Ormuz tras ataque israelí contra Líbano, según medio iraní

El paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz fue suspendido tras el ataque israelí contra Líbano, informó hoy miércoles la agencia semioficial de noticias Fars de Irán.

El primer buque atravesó el estrecho de Ormuz con la "autorización" de Irán luego de la entrada en vigor de la tregua entre Estados Unidos e Irán a primera hora del miércoles, reportaron medios iraníes. El servicio de seguimiento de buques MarineTraffic también informó en X que se reanudaron los movimientos de embarcaciones en el estrecho de Ormuz tras el alto al fuego.