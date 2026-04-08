Trump amenaza con imponer aranceles del 50 % a cualquier país que suministre armas a Irán

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Publicado el 08/04/2026 a las 12h07
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El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este miércoles (08.04.2026) con imponer "inmediatamente" aranceles de un 50 % a los países que provean armas a Irán, a la vez que aseguró que ya están negociando con la República Islámica, donde ha habido "un cambio de régimen muy productivo", para reducirles aranceles y sanciones.

"El país que suministre armas militares a Irán será inmediatamente gravado con un arancel del 50 % sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a EE. UU. con efecto inmediato. ¡No habrá exclusiones ni exenciones", alegó Trump en su red social Truth Social.

"No habrá enriquecimiento de uranio"

El mandatario también se pronunció, después de que anoche anunciara la tregua temporal para negociar con Irán, asegurando que en este país se "ha experimentado un cambio de régimen muy productivo".

"Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo. No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad", apuntó en otro mensaje en Truth Social.

Según Trump, durante la actual guerra "no se ha tocado nada" de estos restos nucleares, que permanecen en "estricta vigilancia satelital".

Además, el mandatario aseguró que ya están negociando con Irán y aseguró que "muchos de los quince puntos ya han sido acordados", aludiendo a su propuesta y no a la de 10 puntos de Irán que supuestamente era el punto de partida de las negociaciones.

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