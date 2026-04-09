Alto el fuego en Oriente Medio amenaza con caerse por ataques israelíes a Líbano

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AGENCIAS
Publicado el 09/04/2026 a las 8h41
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El destino del alto el fuego de dos semanas en el conflicto de Irán parecía en peligro ayer, ya que ambas partes dieron versiones divergentes de lo que se había acordado, Israel intensificó su campaña de bombardeos en el Líbano e Irán detuvo el paso de petroleros debido a una supuesta violación del alto el fuego israelí.

Irán y Pakistán, que negociaron la tregua de la última hora, afirmaron que el alto el fuego incluía el Líbano.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no estuvo de acuerdo y las fuerzas israelíes desencadenaron su ataque más intenso de la guerra hasta ahora contra más de 100 objetivos, matando al menos a 254 personas. Donald Trump, después de permanecer inicialmente en silencio, dijo que el Líbano era “una escaramuza separada” y no parte del acuerdo.

En una declaración muy redactada, el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo que Israel y Estados Unidos habían violado varias cláusulas del alto el fuego provisional, y denunciaron el agresivo bombardeo israelí del Líbano y una demanda estadounidense de que Irán no debería tener derecho a enriquecer su propio uranio.

“En tal [una] situación, un alto el fuego bilateral o las negociaciones no son razonables”, dice el comunicado.

Si bien la declaración no anunció el rechazo de Irán al alto el fuego, indicó que las tensiones se tensaron menos de 24 horas después de que Trump anunciara que se había alcanzado un acuerdo de alto el fuego.

La agencia de noticias iraní Fars dijo que los petroleros que pasaban por el estrecho de Ormuz habían sido detenidos como resultado de la “violación por alto el fuego” de Israel.

Irán debía haber vuelto a abrir el estrecho durante las dos semanas del alto el fuego, y el precio del petróleo había caído bruscamente por debajo de $ 100 por barril en las horas posteriores a la anunciación de la tregua, lo que provocó un aumento en el mercado de valores global.

La noticia no trajo ningún alivio inmediato para los cientos de petroleros cargados atrapados en el Golfo por el conflicto, que estaban a la espera de la aprobación de las aseguradoras antes de comenzar a moverse e informó de una continua interferencia con sus sistemas de navegación por satélite.

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