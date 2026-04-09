Astronautas de Artemis II llegan a la Tierra este viernes en la tarde

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 09/04/2026 a las 19h29
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El amerizaje de la cápsula Orión de la misión Artemis II, de la NASA, está previsto para este viernes 10 de abril en la tarde y tendrá lugar en el océano Pacífico, frente a la costa de California.

El operativo se ejecutará de forma conjunta con la Armada de los Estados Unidos, que desplegará a su personal para asistir a los miembros de la tripulación de Artemis II inmediatamente después del descenso y apostará el barco de la marina USS John P. Murtha.

El despliegue incluirá barcos especializados, helicópteros y equipos médicos que evaluarán a los astronautas tras el regreso, en un procedimiento clave para garantizar su seguridad luego de la exposición al entorno espacial.

Durante su regreso a la Tierra, la cápsula de la NASA realizará una maniobra denominada como “reentrada con salto” (skip reentry), que le permitirá disipar energía al interactuar con las capas superiores de la atmósfera antes de iniciar el declive definitivo hacia la superficie terrestre.

Orión ingresará a la atmósfera terrestre a una velocidades de 40 mil kilómetros por hora, generando temperaturas extremas, que pondrá a prueba su escudo térmico.

Durante ese proceso, viajará a una velocidad de 30 veces la velocidad del sonido. La violenta acción provocará que la parte exterior de la cápsula se caliente a más de 2.760 °C. Los astronautas experimentan un nuevo "apagón" de comunicaciones debido a la intensidad del calor.

La NASA advirtió que "no hay plan B" en caso de que el escudo térmico de la cápsula falle en su vuelta a la Tierra

Según las proyecciones de la NASA, el amerizaje de Orión está previsto para alrededor de las 17:10 hora de Bolivia.

Este horario podría variar levemente dependiendo de ajustes en la trayectoria final, aunque los equipos en Tierra trabajan para mantener una ventana lo más precisa posible.

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