Cuenta regresiva para Artemis II en su vuelta a la Tierra: las claves del descenso

La tripulación de Orion se prepara para el reingreso tras una 'ingeniosa' modificación que evita fallos y permite completar la misión sin reemplazos costosos.

Mientras Orion desciende a unos 122.000 metros de altitud, la nave espacial entrará en un período de interrupción de comunicaciones programado de seis minutos, debido a la formación de plasma alrededor de la cápsula durante el pico de calentamiento. Se espera que la tripulación experimente una aceleración de hasta 3,9 veces la aceleración de la gravedad a nivel del mar.

La nave tocará el agua del océano, luego soltará los paracaídas grandes que la estaban frenando. La cápsula se pondrá derecha automáticamente si queda inclinada, y finalmente los equipos de rescate la recogerán del mar. La tripulación será evacuada de Orion y trasladada al buque USS John P. Murtha.

Equipos de rescate la recogerán en helicóptero y, una vez a bordo, los astronautas se someterán a evaluaciones médicas posteriores a la misión antes de regresar a tierra para abordar un avión con destino al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.



