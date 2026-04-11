Inician las conversaciones entre EEUU e Irán. Trump pide la renuncia al nuclear

Ambas delegaciones han llegado a Islamabad para las conversaciones de paz que comienzan hoy; la iraní, compuesta por 71 personas, está encabezada por el presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf y el ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araghchi. El equipo estadounidense está formado por el vicepresidente JD Vance, el enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner.

Posturas alejadas entre las partes

En la víspera, el equipo negociador de Teherán pidió que se detuvieran los ataques en el Líbano, donde continúan los bombardeos israelíes, y el desbloqueo de los activos iraníes antes del inicio de las negociaciones. También habló Vance, diciendo que espera un resultado positivo. Trump, por su parte, subrayó que la cuestión clave para un buen acuerdo con Irán es “nada de armas nucleares”. Pero las posiciones siguen muy alejadas: Washington ha elaborado un plan de quince puntos que incluye la renuncia iraní a las armas nucleares y la reapertura del estrecho de Ormuz. Irán ha difundido su propia propuesta de diez puntos que prevé, entre otras cosas, el reconocimiento formal del control sobre el estrecho, reparaciones de guerra y la eliminación total de las sanciones.

Nuevos ataques en Líbano

Israel y Líbano han acordado reunirse la próxima semana en Washington, pero el embajador israelí en Estados Unidos advierte: no habrá tregua con Hezbolá. La organización chií proiraní, por su parte, ha instado al gobierno libanés a boicotear las negociaciones directas con Israel tras la muerte de 13 miembros de las fuerzas de seguridad libanesas en Nabatiyeh ocurrida ayer. Mientras tanto, sobre el terreno no cesan los ataques israelíes. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado de haber golpeado varios lanzadores utilizados por el grupo chií libanés proiraní Hezbolá para disparar misiles contra el norte de Israel.