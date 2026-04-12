Muere John Nolan, veterano actor de teatro conocido por la serie ‘Vigilados’ y las películas de Batman, a los 87 años

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Publicado el 12/04/2026 a las 17h09
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John Nola, actor británico de teatro que apareció en la serie Vigilados y en varias películas de su sobrino Christopher, incluida la trilogía de Batman, ha fallecido hoy sábado a los 87 años, como publicaron los principales medios de EE UU y Reino Unido, citando al diario local Stratford-upon-Avon Herald. Además del célebre director, también era tío del cineasta y guionista Jonathan.

Nacido en Londres, el 22 de mayo de 1938, empezó en teatro, en el Centro Dramático de Londres, desde donde arrancó una carrera que le llevó a subirse a los principales escenarios de Reino Unido, tal y como recuerda Variety. Se unió durante dos años a la Royal Shakespeare Company, y también trabajó para el Teatro Nacional británico.

En televisión, algunos de sus proyectos más conocidos fueron los papeles de protagonista en las series Daniel Deronda y Doomwatch. Aunque su rol tal vez más famoso fue el de John Greer en Vigilados, producción para la pantalla pequeña creada por su sobrino Jonathan. Su personaje, introducido en la segunda temporada de la serie, se convirtió en uno de los principales antagonistas del agente de la CIA John Reese.

En cine encarnó, entre otros personajes, a Douglas Fredericks, miembro del Consejo de Administración de Wayne Enterprises en Batman Begins y El caballero oscuro: la leyenda renace, dirigidas ambas por Christopher Nolan. También participó en otros largos de su célebre sobrino, como Following y Dunquerque.

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