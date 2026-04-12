Perú: desde un exjugador, un cómico y un médico prófugo aspiran a la presidencia

Este domingo 12 de abril, más de 27 millones de ciudadanos peruanos están llamados a las urnas para elegir entre 35 candidatos a la presidencia de la República. La oferta abarca desde figuras tradicionales y experimentadas hasta outsiders mediáticos, militares, empresarios y personajes con pasado judicial, reflejando la complejidad y volatilidad de la política peruana actual.

Los más conocidos



Entre los postulantes más reconocidos figura Keiko Fujimori (Fuerza Popular), heredera política del expresidente Alberto Fujimori. Su figura representa la continuidad del fujimorismo, con una base fuerte en la derecha y un historial de participaciones en varias segundas vueltas. Junto a ella aparece Rafael López Aliaga (Renovación Popular), exalcalde de Lima y empresario ultraconservador, perfilado como la opción de la derecha dura.



Sin embargo, el rostro más popular de la campaña es el del cómico Carlos Álvarez (País Para Todos), una celebridad televisiva que, tras décadas de sátira política, da el salto formal a la arena electoral con un discurso crítico y anti-establishment.

Candidatos con vínculos familiares y políticos



El menú electoral incluye otros dos candidatos con lazos presidenciales: Mario Vizcarra (Perú Primero), hermano del expresidente Martín Vizcarra, y Rafael Belaúnde (Libertad Popular), nieto del dos veces mandatario Fernando Belaúnde Terry. Ambos buscan capitalizar el legado familiar aunque con propuestas y estilos diferenciados.



Por la izquierda, la sombra de Pedro Castillo sigue presente. Su exministro y congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) lidera la campaña “castillista”, incluyendo en sus listas a dos hermanos, un sobrino y la cuñada del exmandatario. Vladimir Cerrón (Perú Libre), líder marxista y tres años prófugo de la Justicia, también compite, al igual que Carlos Jaico (Perú Moderno), exsecretario de la presidencia en la era Castillo.

Centro e izquierda: nuevos rostros y experiencia



A la izquierda, el abogado Ronald Atencio (Venceremos) propone reformas institucionales y sociales. En el centro, destacan exministros como Jorge Nieto (Buen Gobierno), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) y Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), así como dirigentes como Alfonso López Chau (Ahora Nación), exrector de la UNI.



El centro también cuenta con la presencia de Mesías Guevara (Partido Morado) y Yonhy Lescano (Cooperación Popular), ambos con pasado en Acción Popular y experiencia en gobiernos regionales o el Congreso.

Empresarios y exalcaldes



La contienda también incluye a empresarios de peso como César Acuña (Alianza Para el Progreso) y José Luna (Podemos Perú), ambos dueños de universidades y con experiencia parlamentaria. El empresario Ricardo Belmont (Obras), exalcalde de Lima, busca un regreso a la vida política, compartiendo cédula con otros exalcaldes limeños como Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Álex Gonzáles (Partido Demócrata Verde) y el exfutbolista George Forsyth (Somos Perú).

Políticos tradicionales y militares



Entre los políticos con largo recorrido se encuentran Francisco Diez-Canseco (Perú Acción), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza) y Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), este último representando el intento de renovación del partido de Alan García.



El sector militar está representado por José Williams (Avanza País), protagonista de la operación Chavín de Huántar; Roberto Chiabra (Unidad Nacional), veterano de la Guerra del Cenepa; Wolfang Grozo (Integridad Democrática), Herbert Caller (Partido Patriótico) y Charlie Carrasco (Partido Demócrata).



Otros perfiles incluyen a Carlos Espá (Sí Creo), Paul Jaimes (Progresemos), el empresario Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), la profesora Rosario Fernández (Un Camino Diferente), el exfuncionario Walter Chirinos (PRIN) y el músico y cirujano Armando Massé (Perú Federal).

¿Qué caracteriza esta elección?



Las Elecciones 2026 destacan por la amplitud y diversidad de aspirantes. Por primera vez, el menú incluye cómicos, empresarios mediáticos, militares, exministros, exalcaldes y hasta prófugos de la Justicia. Esta dispersión refleja la crisis de representación, la desconfianza ciudadana y la búsqueda de alternativas a la política tradicional.



El escenario sigue siendo altamente impredecible, con un electorado fragmentado, un alto porcentaje de indecisos y la posibilidad de que el voto útil o el “outsider” de última hora cambien el resultado. La segunda vuelta parece inevitable, y la decisión final estará en manos de millones de peruanos que, hasta el último día, buscarán al candidato que les inspire confianza y esperanza.

Previsión



La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que guardará 453 toneladas de votos en sus sedes a nivel nacional tras la jornada del domingo 12 de abril, en el marco de las Elecciones Generales 2026.



Esta medida responde a un “contexto de desconfianza” que, según el jefe del organismo, Piero Corvetto, marca el escenario político actual y obliga a reforzar la cadena de custodia del material electoral.