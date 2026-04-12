Trump anuncia bloqueo naval en estrecho de Ormuz tras no haber alcanzado acuerdo con Irán

Mundo
Xinhua
Publicado el 12/04/2026 a las 22h33
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy domingo que las fuerzas navales estadounidenses empezarán a impedir que los buques entren o salgan del estrecho de Ormuz, luego de que no se alcanzó un acuerdo en las conversaciones de paz con Irán.

"Con efecto inmediato, las fuerzas navales de Estados Unidos, las más excelentes del mundo, comenzarán el proceso de BLOQUEO de todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", publicó Trump en Truth Social.

"También ordené a nuestras fuerzas navales buscar e interceptar en aguas internacionales a todos los buques que hayan pagado peaje a Irán", dijo Trump, quien añadió que "nadie que pague un peaje ilegal tendrá libre paso en alta mar".

"También empezaremos a destruir las minas colocadas por los iraníes en el estrecho", agregó.

En cuanto a las conversaciones de paz, Trump dijo que la reunión "transcurrió bien" y que se llegó a acuerdos en la mayoría de los puntos, pero "en el único punto que realmente importaba, el NUCLEAR, no fue así".

Los comentarios de Trump se producen horas después de que las conversaciones sostenidas entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, Pakistán, concluyeron hoy sin un acuerdo.

Después de la declaración de Trump sobre el bloqueo naval del estrecho de Ormuz, el Mando Naval del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán advirtió hoy que cualquier "paso en falso" en el estrecho de Ormuz atrapará a sus enemigos en una "vorágine letal".

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