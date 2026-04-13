Boca de urna: Fujimori va a 2da vuelta en Perú con candidato aún por definir

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AGENCIAS
Publicado el 13/04/2026 a las 8h38
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La derechista Keiko Fujimori es la candidata presidencial más votada en las elecciones de ayer en Perú, con alrededor del 16,5 % de los sufragios, según las encuestas a boca de urna, seguida por otros candidatos prácticamente empatados entre ellos y cuyo orden varía dependiendo de los sondeos.

Contra uno de esos adversarios se medirá en una segunda vuelta el 7 de junio.

Según las estimaciones de la encuestadora Datum, en segundo lugar se ubica el ex alcalde ultraconservador de Lima Rafael López Aliaga, que obtiene el 12,8 %, seguido muy cerca por el izquierdista Jorge Nieto, con el 11,6 %; y el empresario y también exregidor limeño Ricardo Belmont con el 10,5 %.

Otros datos

Sin embargo, Ipsos, que otorga el 16,6 % a Fujimori, da el segundo puesto al exministro Roberto Sánchez (12,1%), heredero del expresidente izquierdista Pedro Castillo; el tercero a Belmont (11,8 %); el cuarto a López Aliaga (11 %) y el quinto a Nieto (10,7 %).

Segunda vuelta

Como ninguno tiene posibilidades de obtener más del 50 % de los votos, como se requiere para ganar la Presidencia en primera vuelta, el nuevo mandatario peruano se dirimirá en el balotaje de dentro de tres semanas.

Esta es la cuarta vez que la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado y encarcelado por violaciones a los derechos humanos y fallecido en 2024, trata de alcanzar el poder, tras perder en las segundas vueltas de 2011, 2016 y 2021.

Conteo lento

Tras el cierre de colegios, se inicia un escrutinio que se avecina lento y largo, por la complejidad del propio proceso. Esta cita ha tenido un récord de 35 candidatos a la Presidencia, con especial prevalencia, según las encuestas, de los del espectro ideológico de derecha, en un momento marcado por el problema de la delincuencia, considerada la mayor preocupación de los peruanos, y tras una inestable década en la que ha habido hasta ocho jefes de Estado diferentes.

Más de 27 millones de peruanos estaban convocados a las urnas, con voto obligatorio, para elegir al presidente y dos vicepresidentes; los 130 integrantes de la Cámara de Diputados y cinco representantes para el Parlamento andino.

 

 

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