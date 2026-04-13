Trump advierte de que no se disculpará con el papa y le acusa de tener "un problema con la ley y el orden"

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Publicado el 13/04/2026 a las 14h35
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El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este lunes que no pedirá disculpas al Papa León XIV, al que acusa de tener "un problema con la ley y el orden", y después de que dijera que el Pontífice es "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior" por su oposición a las acciones militares de Washington.

"No voy a perdir disculpas. El Papa León ha dicho cosas que están equivocadas", ha afirmado Trump en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca inmediatamente antes de insistir en que "el Papa León es muy blando sobre delincuencia".

El inquilino de la Casa Blanca ha subrayado que "creemos firmemente en la ley y el orden" y "él parece que tenía un problema con eso", ha argumentado.

"No le gusta lo que estamos haciendo con respecto a Irán, pero Irán quiere ser una nación nuclear para poder exterminar al mundo. No puede pasar", ha argumentado. Así, ha indicado que "Leo no estaría contento con el resultado" porque "habría cientos de millones de muertos y eso no va pasar".

Trump ha destacado que el hermano del Papa "es un gran MAGA", en referencia al movimiento que respalda a Trump, Make America Great Again. "¿Sabes? Su hermano es un gran MAGA y es un gran tipo, Lewis", ha señalado.

Trump ha sido interrogado por una imagen que ha publicado en redes sociales en la que aparece en una pose y un estilo de represantación religiosa, similar a la de Jesús de Nazaret, pero que ha borrado finalmente.

"Bueno, no era una fotografía. Era yo. La he publicado. Pensé que era yo como médico. Tiene que ver con la Cruz Roja y con un trabajador de la Cruz Roja, a quienes apoyamos (...). Se supone que soy yo como médico, haciendo que la gente mejore", ha indicado. Trump ha resaltado que "yo hago que la gente mejore". "Yo hago que la gente mejore mucho".

Tras las críticas, ha apuntado que "solo los medios mentirosos ('fake news') pueden salir con eso". "Lo he oído y dije, ¿cómo pueden salir con eso?", ha afirmado visiblemente indignado.

Trump se ha pronunciado de este modo en un ataque frontal contra el Papa León XIV, tras una semana en la que el líder del Vaticano se ha pronunciado contra la actividad bélica en múltiples países, como Ucrania, Líbano o Sudán, este mismo domingo, y también en Irán el pasado miércoles, cuando lamentó la "violencia y la devastación" y el "clima generalizado de odio y miedo".

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