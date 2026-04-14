Triple empate técnico en Perú para ir al balotaje ante Keiko Fujimori

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AGENCIAS
Publicado el 14/04/2026 a las 8h10
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La definición por quién será el candidato presidencial que acompañará a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la segunda vuelta de las Elecciones 2026 se disputa entre tres candidatos que están empatados estadísticamente en el segundo lugar: Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), quienes aún tienen chances de llegar a esta segunda etapa del proceso electoral.

Según las estadísticas del Conteo Rápido presentado por la Asociación Civil Transparencia al 95.7 %, el candidato Roberto Sánchez obtuvo el segundo lugar con 12.4 % de los votos válidos; mientras que Rafael López Aliaga obtuvo un 11.3 % y Jorge Nieto alcanzó un 10.7 % de los votos ciudadanos. Sin embargo, los tres candidatos se ubican en un margen de 1.7 % y la diferencia entre estas cifras no permite indicar con total seguridad cuál de estos candidatos alcanzará el segundo lugar de las elecciones.

Más allá de la zona del empate técnico declarado por Transparencia, se ubica el candidato Ricardo Belmont (Obras) que alcanzó el 10.2 % de los votos válidos, pero que no cuenta con posibilidades reales de ser incluido en la zona de empate técnico, según los datos de la encuestadora IPSOS y AC Transparencia.

El conteo rápido al 95.7% de Transparencia muestra importantes diferencias regionales entre los tres candidatos con posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Roberto Sánchez obtiene su mejor desempeño fuera de Lima Metropolitana, donde alcanza el 17.1% en regiones, mientras que en la capital solo consigue el 3%.

Rafael López Aliaga lidera en Lima Metropolitana con el 19.9%, pero en regiones su respaldo cae al 7%. Jorge Nieto mantiene una presencia más equilibrada, con 15.1% en Lima y 8.5% en regiones. Estas cifras evidencian el peso del voto regional y urbano-rural en la definición del segundo lugar.

Al segmentar los resultados por zonas urbanas y rurales, el desempeño de Roberto Sánchez se dispara en las áreas rurales, donde obtiene el 33.8% de los votos, frente al 7.9% en zonas urbanas. Rafael López Aliaga, en contraste, concentra su apoyo en las ciudades, con 13.1% del voto urbano y solo 3% del rural.

Jorge Nieto suma 12.3% en áreas urbanas, pero su respaldo rural cae a 2.9%. El peso del voto rural puede ser determinante en el resultado final y en la definición del candidato que enfrente a Keiko Fujimori en la segunda vuelta.

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